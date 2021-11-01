В Волгоградской области водитель иномарки погиб при опасном маневре





В Волгоградской области водитель иномарки погиб в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в половине шестого вечера в Калачевском районе. Автомобиль «Равон Нексия» под управлением 55-летнего мужчины двигался со стороны х. Логовский в сторону п. Октябрьский.







На 17 км автодороги «Октябрьский–Шебалино» при обгоне автомашины «ВАЗ-2121» с лодочным прицепом водитель иномарки не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, в результате чего машина столкнулась с движущейся во встречном направлении автомашиной «Лада Ларгус». Водитель автомашины «Равон Нексия» от полученных травм скончался на месте, водитель автомашины «Лада Ларгус» доставлен в больницу.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

