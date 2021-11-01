Происшествия

В Волгоградской области водитель иномарки погиб при опасном маневре

Происшествия 01.11.2021 10:11
0
01.11.2021 10:11


В Волгоградской области водитель иномарки  погиб в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в половине шестого вечера в Калачевском районе. Автомобиль «Равон Нексия» под управлением 55-летнего мужчины  двигался со стороны х. Логовский в сторону п. Октябрьский.

На 17 км автодороги «Октябрьский–Шебалино» при обгоне автомашины «ВАЗ-2121» с лодочным прицепом водитель иномарки не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, в результате чего машина столкнулась  с движущейся во встречном направлении автомашиной «Лада Ларгус». Водитель автомашины «Равон Нексия» от полученных травм скончался на месте, водитель автомашины «Лада Ларгус» доставлен в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
01.11.2021 10:34
Происшествия 01.11.2021 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2021 12:36
Происшествия 31.10.2021 12:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2021 10:03
Происшествия 31.10.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2021 09:39
Происшествия 31.10.2021 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2021 10:57
Происшествия 30.10.2021 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 18:35
Происшествия 29.10.2021 18:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 14:58
Происшествия 29.10.2021 14:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 14:26
Происшествия 29.10.2021 14:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 13:30
Происшествия 29.10.2021 13:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 12:40
Происшествия 29.10.2021 12:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 12:16
Происшествия 29.10.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 09:35
Происшествия 29.10.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 07:38
Происшествия 29.10.2021 07:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2021 15:23
Происшествия 28.10.2021 15:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2021 15:15
Происшествия 28.10.2021 15:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:42
СК расследует смерть троих рабочих под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:18
«Сады Придонья» обновили «внешний вид» в ИнтернетеСмотреть фотографии
12:12
Губернатор Волгоградской области обратился к населениюСмотреть фотографии
12:01
Больше половины жителей считают Волгоград дорогим для жизниСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области пока не удается остановить распространение коронавирусаСмотреть фотографии
11:10
Волгоградские суды в локдаун рассмотрят безотлагательные делаСмотреть фотографии
10:35
«Арконт» подарил волгоградцам «Свободу передвижения»Смотреть фотографии
10:34
В лобовом ДТП с автобусом на трассе Волгоград – Москва погиб водитель внедорожникаСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде через балку пройдет четырехполосная дорогаСмотреть фотографии
10:18
Безработица в Волгоградской области сократилась летом до 5%Смотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области водитель иномарки погиб при опасном маневреСмотреть фотографии
09:49
Тысячи пар женских и мужских галош арестовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:10
Густой туман нарушил работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:58
Волгоградцев приглашают помочь в создании сквера в Бекетовке в память о жертвах войныСмотреть фотографии
08:31
Гипермаркет «ОБИ» в Волгограде оштрафован за продажу ядовитого растворителяСмотреть фотографии
19:44
В Волгоградской области второй месяц снижается средняя зарплатаСмотреть фотографии
19:44
Председатель Фроловской гордумы скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:53
Волжане вышли на пикеты за новую трассу через поймуСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде десятки семей перешли на сухпаек из-за упрямых соседейСмотреть фотографии
16:09
Волгоградский «Ротор» на выезде поделил очки с "Олимпом" - 2:2Смотреть фотографии
15:14
Из-за QR-кодов в Волгоградской области вырос спрос на попуткиСмотреть фотографии
14:45
Отказ от пластика и раздельный сбор мусора: на что готовы волгоградцы ради планеты и климатаСмотреть фотографии
13:31
В Волгоградской области закрылась популярная газетаСмотреть фотографии
13:05
Заболеваемость коронавирусом поразила волгоградцев новым антирекордомСмотреть фотографии
12:36
"Пил пиво с водкой": в Волгограде грузовик проломил два дома и снес газовую трубуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
Ушел в запас - получи полис: Капитал Медстрах приглашает увольняющихся со службы военных получить полис ОМССмотреть фотографии
11:03
«Мы не свиньи»: волгоградцы возмущены качеством картофеля в супермаркетахСмотреть фотографии
10:03
Малолетний гонщик снес пенсионерку с ребенком под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:39
На мосту через Волго-Донской канал в Волгограде сгорел неисправный автомобильСмотреть фотографии
08:22
Росстат зафиксировал вымирание населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 