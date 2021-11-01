Гипермаркет «ОБИ» в Волгограде оштрафован за продажу ядовитого растворителя

Общество 01.11.2021 08:31
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01.11.2021 08:31
В гипермаркете «ОБИ» в Волгограде обнаружен опасный товар. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в торговой точке продавался растворитель 646 производства ООО «Вершина» из Ленинградской области, в котором содержится метанол. По итогам исследований было установлено, что содержание опасного для человека вещества в растворителе 646 составляет 1,86% вместо допустимого 0,05%. Продажа такого опасного товара является нарушением санитарно-гигиенических требований к организации и проведению работ с метанолом и образует состав административного правонарушения. В настоящее время опасная продукция изъята. В отношении ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» было возбуждено административное дело. Постановлением Центрального районного суда Волгограда юридическое лицо оштрафовано на 10 000 руб.
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