Депутаты присвоили митрополиту Герману звание Почетного гражданина Волгоградской области

Общество 28.10.2021 14:20
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28.10.2021 14:20
Волгоградская областная дума приняла постановление о присвоении бывшему митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману звания «Почетный гражданин Волгоградской области». С инициативой о награждении владыки выступил губернатор Андрей Бочаров.
Присвоенное митрополиту Герману (Геннадию Евгеньевичу Тимофееву) звание является высшей наградой Волгоградской области. Он удостоен его «за выдающиеся заслуги в сохранении и приумножении духовных и культурных традиций, значительный вклад в дело восстановления исторической памяти, многолетнюю просветительскую деятельность», говорится в официальном сообщении облдумы.
Митрополит Герман возглавлял Волгоградскую и Камышинскую епархию более 27 лет, на протяжение которых были открыты десятки приходов, построены новые храмы, выстроено взаимодействие церкви с властью и обществом. Владыка является почетным гражданином города-героя Волгограда. Ранее он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Дружба народов», орденом Почета, медалями «Мир. Дружба. Согласие» и «За заслуги перед Волгоградской областью».
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