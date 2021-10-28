Выросла интернет-активность офисных сотрудников в Волгограде

Телеком 28.10.2021 10:35
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28.10.2021 10:35
Билайн оценил интернет-активность офисных сотрудников, работающих в бизнес-центрах Волгограда. Оператор проанализировал трафик, сравнив объем потребления мобильного интернета абонентов билайн в трех крупнейших бизнес-центрах города и креативном кластере «ИКРА».
Как выяснилось, с начала года мобильным интернетом больше других пользовались сотрудники компаний, расположенных в бизнес-центре Premier Building. Самый большой прирост мобильного интернет-трафика в сравнении с прошлым годом показал БЦ «Волгоград Сити» (в 6 раз), на втором месте по активности – креативный кластер «ИКРА» (рост в 1,7 раза), замыкает топ-3 бизнес-центр «Premier Building» (рост в 1,5 раза).*
«Такая позитивная динамика – не только результат восстановления деловой активности в офисах после периода самоизоляции в прошлом году, но и показатель улучшений качества связи. Как только оператор наращивает мощность сети, потребление также увеличивается, - прокомментировал директор Волгоградского отделения билайн Денис Долгов. – Мы установили телеком оборудование и новые базовые станции как внутри этих бизнес-центров, так и за их пределами. Для этого решили сложную задачу – настроили оборудование так, чтобы многочисленные перекрытия и стены не мешали устойчивому сигналу, связь и интернет работали стабильно».
Помимо бизнес-центров билайн улучшил качество голосовых услуг и скорость интернет-доступа в ТЦ «Ворошиловский», ТРК «Мармелад» и ТРЦ «Акварель».
«Удобно не только покупателям, но и сотрудникам магазинов, расположенным в ТРЦ. Например, они могут со своего смартфона в мобильном приложении быстро отследить наличие тех или иных товаров, как это происходит у наших продавцов в рознице билайн», - добавил Денис Долгов.
До конца года билайн продолжит строить новые базовые станции в местах, где работает или отдыхает большое количество жителей Волгоградской области.
С начала года скорость мобильного интернета билайн в регионе выросла почти на 75%. В следующем году компания продолжит развитие сети.
* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»
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