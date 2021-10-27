Заболеваемость ковидом подскочила в Волгоградской области





Кривая заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области резко пошла вверх. За сутки COVID-19 заразились 412 жителей, прирост по сравнению с предыдущим днем составил восемь человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. Ранее число заболевших за сутки с каждым днем становилось больше на 3-5 человек.

Количество выявленных за сутки летальных случаев вновь достигло 30. Всего в Волгоградской области от осложнений коронавируса умерли 3441 пациента. Выздоровели за сутки 317 жителей региона.