Здравоохранение

Заболеваемость ковидом подскочила в Волгоградской области

Здравоохранение 27.10.2021 11:59
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27.10.2021 11:59


Кривая заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области резко пошла вверх. За сутки COVID-19 заразились 412 жителей, прирост по сравнению с предыдущим днем составил восемь человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. Ранее число заболевших за сутки с каждым днем становилось больше на 3-5 человек.
Количество выявленных за сутки летальных случаев вновь достигло 30. Всего в Волгоградской области от осложнений коронавируса умерли 3441 пациента. Выздоровели за сутки 317 жителей региона.
Напомним, накануне зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил на брифинге, что свободными в больницах остаются 800 мест, всего развернуто 8 тысяч инфекционных коек. В случае необходимости, подчеркнул он, в регионе будут организованы дополнительные койки. При этом в запасе должны оставаться не менее 10% от общего количества мест в ковидных стационарах.

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