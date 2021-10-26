В волгоградских ковидных стационарах осталось 800 свободных коек

Общество 26.10.2021 15:32
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26.10.2021 15:32
В ковидных стационарах Волгоградской области остаются свободными около 10% всего коечного фонда. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, в регионе развернуто более 8 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответственно, около 800 мест остаются свободными. В случае необходимости, подчеркнул Николай Алимов, в регионе будут развернуты дополнительные койки, при этом в запасе должны быть не менее 10% от общего количества мест в ковидных стационарах.
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