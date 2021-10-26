Общество

Умершая от ковида акушерка в Волгограде не прививалась из-за медотвода

Общество 26.10.2021 16:06
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26.10.2021 16:06


Заместитель главного врача Волгоградского областного перинатального центра №2 Галина Старкова рассказала о трагедии, произошедшей в сентябре в медучреждении. Тогда от последствий коронавируса умерла старшая акушерка медицинского учреждения Ирина Бабичева. Ее коллеги с тяжелым сердцем сообщали об утрате в социальных сетях перинатального центра.
У заболевшей коронавирусом акушерки был медицинский отвод от вакцинации. «У нее была очень тяжелая аллергическая реакция – анафилактический шок, который случился  практически на рабочем месте [год назад]... Мы ее спасли, – пояснила заместитель главврача на брифинге по ситуации с COVID-19. – Прошел год, и всем нам нужно было привиться. Понятно, что анафилактический шок – это та самая тяжелая аллергическая реакция, которая стоит в противопоказаниях к любой вакцине. Она [Ирина Бабичева] оказалась среди тех четырех человек, которые получили медотвод в перинатальном центре как люди, имеющие эту проблему. Я была тем человеком, который осуществлял прививочную кампанию в своем лечебном учреждении. Мне удалось многих уговорить, а ее я не уговаривала, потому что было очевидно, что нее есть противопоказание. Теперь я жалею», – со слезами на глазах рассказала Галина Старкова.
Напомним, о смерти старшей акушерки Волгоградского перинатального центра №2 Ирины Бабичевой стало известно 13 сентября этого года. Она работала в ВОКПЦ №2 практически с его открытия, с 2011 года. «Очень ответственная, обязательная, отличница во всем. Пациентки тоже любили ее за внимательное к ним отношение. Она реагировала на каждую просьбу с теплотой, поила своим чаем мамочек... Лучшая в своей профессии! Вечная память!», – написали тогда ее коллеги в социальной сети центра. Ирина Бабичева осталась в их сердцах не только как профессионал, но и как веселый, душевный и доброжелательный человек.

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