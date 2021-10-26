Общество

Стартует Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей 2021

Общество 26.10.2021 15:51
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26.10.2021 15:51


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявляет открытие регистрации на Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей, организуемый при поддержке Фонда «Сколково». Заявки на участие принимаются до 10 ноября.
Конкурс направлен на поддержку инновационных идей студентов и развитие молодежи в сфере технологического предпринимательства. Отбор конкурсантов пройдет по 7 направлениям в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации:
1. Цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, системы обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.
2. Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, добыча и глубокая переработка углеводородного сырья, транспортировка и хранение энергии.
3. Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения.
4. Высокопродуктивные и экологически чистые агро- и аквахозяйства, химическая и биологическая защита сельскохозяйственных растений и животных, переработка сельскохозяйственной продукции, производство безопасных и качественных продуктов питания.
5. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства.
6. Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, международные транспортно-логистические системы, а также космическое и воздушное пространство Мирового океана, Арктики и Антарктики.
7. Взаимодействие человека и природы, человека и технологий.
Конкурс пройдет в два этапа.  Первый этап, региональный, пройдет с 29 октября по 4 декабря в дистанционном формате. На этом этапе участники пройдут обучение по всем стадиям развития проекта от идеи до стартапа и получат рекомендации по доработке собственных проектов от наставников и экспертов в области предпринимательства и инноваций.
В рамках второго, финального, этапа лучшие выпускники предакселератора получат возможность представить свои проекты экспертному жюри. С 5 по 8 декабря пройдет очная акселерационная программа в Инновационном центре «Сколково». Бизнес-ангелы, представители инвестиционных фондов, высокотехнологичных компаний, стартапов и институтов развития оценят проекты финалистов. Три лучших проекта примут участие в VIII Ежегодной национальной выставке «Вузпромэкспо» в декабре этого года.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков:
«Технологические предприниматели - это особого типа люди, способные превратить идею в продукт. Необходимо дать возможность молодым, энергичным и талантливым студентам и выпускникам российских вузов проявить себя. Не только работать по специальности, но и создать рабочие места для тех, кто учится рядом, и для тех, с кем они взаимодействуют в регионе».
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 ноября на сайте https://sk.ru/youngtech/.

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