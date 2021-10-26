Стартует Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей 2021





Заявки на участие принимаются до 10 ноября. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявляет открытие регистрации на Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей, организуемый при поддержке Фонда «Сколково».на участие принимаются до 10 ноября.

Конкурс направлен на поддержку инновационных идей студентов и развитие молодежи в сфере технологического предпринимательства. Отбор конкурсантов пройдет по 7 направлениям в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации:

1. Цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, системы обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

2. Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, добыча и глубокая переработка углеводородного сырья, транспортировка и хранение энергии.

3. Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения.

4. Высокопродуктивные и экологически чистые агро- и аквахозяйства, химическая и биологическая защита сельскохозяйственных растений и животных, переработка сельскохозяйственной продукции, производство безопасных и качественных продуктов питания.

5. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства.

6. Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, международные транспортно-логистические системы, а также космическое и воздушное пространство Мирового океана, Арктики и Антарктики.

7. Взаимодействие человека и природы, человека и технологий.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап, региональный, пройдет с 29 октября по 4 декабря в дистанционном формате. На этом этапе участники пройдут обучение по всем стадиям развития проекта от идеи до стартапа и получат рекомендации по доработке собственных проектов от наставников и экспертов в области предпринимательства и инноваций.

В рамках второго, финального, этапа лучшие выпускники предакселератора получат возможность представить свои проекты экспертному жюри. С 5 по 8 декабря пройдет очная акселерационная программа в Инновационном центре «Сколково». Бизнес-ангелы, представители инвестиционных фондов, высокотехнологичных компаний, стартапов и институтов развития оценят проекты финалистов. Три лучших проекта примут участие в VIII Ежегодной национальной выставке «Вузпромэкспо» в декабре этого года.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков:

«Технологические предприниматели - это особого типа люди, способные превратить идею в продукт. Необходимо дать возможность молодым, энергичным и талантливым студентам и выпускникам российских вузов проявить себя. Не только работать по специальности, но и создать рабочие места для тех, кто учится рядом, и для тех, с кем они взаимодействуют в регионе».