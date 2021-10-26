В барах Волгограда нашли непривитых сотрудников





Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с представителями регионального комитета промышленности проведены рейдовые мероприятия по проверке соблюдения противоэпидемического режима на предприятиях в сфере торговли и услуг, досуга и развлечений. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, проверяющие посетили два бара в Центральном районе города и нашли массу нарушений. Так, персонал работал без средств индивидуальной защиты (масок и перчаток); в помещениях отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха и запас средств индивидуальной защиты органов дыхания. Также у некоторых сотрудников отсутствовали сертификаты о прохождении вакцинации. Кроме этого, были выявлены факты нарушений правил в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

По итогам рейдовых проверок по выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях.Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что подобные рейды чиновники и полицейские готовятся проводить во всех муниципальных образованиях региона. За неисполнение постановления главного санитарного врача о вакцинации определенных групп населения и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований для должностных лиц предусмотрен штраф до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – также до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - до трехсот тысяч рублей.Напомним, 20 октября главный санитарный врач Волгоградской области расширила перечень работников, которые должны быть привиты от коронавируса. Первый компонент вакцины они должны получить до 15 ноября, второй – до 10 декабря.