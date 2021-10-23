Учебная тревога прозвучит в Волгоградской области второй раз за месяц





Сирены и учебные сигналы воздушной тревоги прозвучат в Волгоградской области в среду, 27 октября. Об этом сообщили в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Это уже вторая за последний месяц проверка готовности системы оповещения при ЧС.

«Проводится опытная эксплуатация региональной автоматизированной системы информирования и оповещения населения Волгоградской области… мероприятие проводится в учебных целях», – говорится в сообщении комитета. Сигналы «Внимание всем!», «Воздушная тревога» и «Отбой воздушной тревоги» включатся в период с 10 до 11 часов.

Напомним, как правило, проверки готовности системы оповещения проводятся дважды в год, осенью и весной. В 2021 году сирены в Волгоградской области уже включали 3 марта и 6 октября.