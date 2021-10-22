Общество 22.10.2021 15:27
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22.10.2021 15:27
До двух лет лишения свободы грозит 59-летнему волгоградцу, в автомобиле которого нашли 90 килограммов рыбы, электроудочку и надувную лодку с веслами. Браконьера остановил экипаж ДПС в Волжском, когда он ехал с незаконной рыбалки в Среднеахтубинском районе, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
В Suzuki Jimny горе-рыбака также были обнаружены автомобильный аккумулятор и преобразователь тока. После задержания волгоградец сознался в содеянном. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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