Число заразившихся ковидом в Волгоградской области превысило 100 тысяч

Общество 22.10.2021 12:51
0
22.10.2021 12:51
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Волгоградской области перешагнуло 100-тысячный порог. За прошедшие сутки в регионе также зарегистрирован новый антирекорд – ковидом заболели 388 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе. От осложнений COVID-19 за сутки умерли 25 пациентов, выздоровели 305 жителей Волгоградской области.
Согласно актуализированным данным оперштаба, первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привились 984,8 тысяч человек, полный курс вакцинации прошли 911,8 тысяч жителей. Уровень коллективного иммунитета за неделю поднялся с 46% до 47,1%. По соответствию критериям региона, свободного от COVID-19, Волгоградская область по-прежнему находится в «оранжевой» зоне.
Реклама
АО «КАУСТИК» третий год подряд принимает участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»22.10.2021 13:31
Общество 22.10.2021 13:31
Привокзальную площадь в аэропорту Волгограда закрывают на реконструкцию22.10.2021 13:21
Общество 22.10.2021 13:21
Отголоски шторма в Европе зацепили Волгоградскую область22.10.2021 11:03
Общество 22.10.2021 11:03
Волгоградская область получит 1,7 млрд на строительство биоочистки на острове Голодный22.10.2021 10:25
Общество 22.10.2021 10:25
В поликлинике Волгоградской области установили палатку и автобус у «красной зоны»22.10.2021 09:45
Общество 22.10.2021 09:45
Чтобы не видеть позора: русский революционер снес бы памятник самому себе в Волгограде22.10.2021 08:15
Общество 22.10.2021 08:15
Волгоградца осудили на полтора года за нападение на пристава22.10.2021 07:13
Общество 22.10.2021 07:13
«Надоели со своими просьбами»: волгоградские УК отмахнулись от проблем ветеранов труда21.10.2021 19:48
Общество 21.10.2021 19:48
«Самая большая благодарность за работу – пустые тарелки»: в компании «Виво Маркет» поздравили поваров с профессиональным праздником21.10.2021 17:40
Общество 21.10.2021 17:40
С полок волгоградских магазинов изъяли 40 килограммов опасных пирожных21.10.2021 13:58
Общество 21.10.2021 13:58
В Волгоградской области зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-1921.10.2021 12:37
Общество 21.10.2021 12:37
Больше половины волгоградцев поддержали введение нерабочих дней21.10.2021 12:09
Общество 21.10.2021 12:09
В гипермаркетах Волгоградской области нашли продукты с АЧС21.10.2021 10:37
Общество 21.10.2021 10:37
Волгоградские фитнес-клубы потеряли часть клиентов после введения QR-кодов21.10.2021 07:26
Общество 21.10.2021 07:26
Оперштаб Волгоградской области ввел QR-коды на общепите и междугородних автобусах20.10.2021 20:04
Общество 20.10.2021 20:04
Реклама