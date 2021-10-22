Число заразившихся ковидом в Волгоградской области превысило 100 тысяч





Согласно актуализированным данным оперштаба, первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привились 984,8 тысяч человек, полный курс вакцинации прошли 911,8 тысяч жителей. Уровень коллективного иммунитета за неделю поднялся с 46% до 47,1%. По соответствию критериям региона, свободного от COVID-19, Волгоградская область по-прежнему находится в «оранжевой» зоне.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Волгоградской области перешагнуло 100-тысячный порог. За прошедшие сутки в регионе также зарегистрирован новый антирекорд – ковидом заболели 388 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе. От осложнений COVID-19 за сутки умерли 25 пациентов, выздоровели 305 жителей Волгоградской области.