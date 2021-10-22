Отголоски шторма в Европе зацепили Волгоградскую область

Общество 22.10.2021 11:03
0
22.10.2021 11:03
Шторм, обрушившийся на Северную Европу, сместился на восток и достиг западных областей России. Синоптики спрогнозировали в регионах Северо-Запада и Центральной части страны пик ветровой нагрузки при порывах до 16-21 м/с, сообщили в Центре «Фобос». МЧС уже предупредило жителей Москвы о предстоящей буре.
Отголоски европейского шторма зацепили и более южные регионы, в частности, Волгоградскую область. Метеорологи Волгоградского ЦГМС пообещали, что в пятницу в регионе юго-западный ветер поднимется до 8-13 м/с с порывами до 20 м/с. На предстоящих выходных ветер ослабнет, а воздух прогреется до +19 градусов по Цельсию. Небольшие дожди прогнозируются ночью и утром воскресенья, 24 октября.
По данным погодного сервиса Ventusky, накануне, 21 октября, сильный ветер обрушился на северные регионы Германии, Францию, Чехию, Бельгию, Польшу и страны Прибалтики. Порывы достигали 36 м/с.
Реклама
АО «КАУСТИК» третий год подряд принимает участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»22.10.2021 13:31
Общество 22.10.2021 13:31
Привокзальную площадь в аэропорту Волгограда закрывают на реконструкцию22.10.2021 13:21
Общество 22.10.2021 13:21
Число заразившихся ковидом в Волгоградской области превысило 100 тысяч22.10.2021 12:51
Общество 22.10.2021 12:51
Волгоградская область получит 1,7 млрд на строительство биоочистки на острове Голодный22.10.2021 10:25
Общество 22.10.2021 10:25
В поликлинике Волгоградской области установили палатку и автобус у «красной зоны»22.10.2021 09:45
Общество 22.10.2021 09:45
Чтобы не видеть позора: русский революционер снес бы памятник самому себе в Волгограде22.10.2021 08:15
Общество 22.10.2021 08:15
Волгоградца осудили на полтора года за нападение на пристава22.10.2021 07:13
Общество 22.10.2021 07:13
«Надоели со своими просьбами»: волгоградские УК отмахнулись от проблем ветеранов труда21.10.2021 19:48
Общество 21.10.2021 19:48
«Самая большая благодарность за работу – пустые тарелки»: в компании «Виво Маркет» поздравили поваров с профессиональным праздником21.10.2021 17:40
Общество 21.10.2021 17:40
С полок волгоградских магазинов изъяли 40 килограммов опасных пирожных21.10.2021 13:58
Общество 21.10.2021 13:58
В Волгоградской области зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-1921.10.2021 12:37
Общество 21.10.2021 12:37
Больше половины волгоградцев поддержали введение нерабочих дней21.10.2021 12:09
Общество 21.10.2021 12:09
В гипермаркетах Волгоградской области нашли продукты с АЧС21.10.2021 10:37
Общество 21.10.2021 10:37
Волгоградские фитнес-клубы потеряли часть клиентов после введения QR-кодов21.10.2021 07:26
Общество 21.10.2021 07:26
Оперштаб Волгоградской области ввел QR-коды на общепите и междугородних автобусах20.10.2021 20:04
Общество 20.10.2021 20:04
Реклама