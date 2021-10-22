Отголоски шторма в Европе зацепили Волгоградскую область





Шторм, обрушившийся на Северную Европу, сместился на восток и достиг западных областей России. Синоптики спрогнозировали в регионах Северо-Запада и Центральной части страны пик ветровой нагрузки при порывах до 16-21 м/с, сообщили в Центре «Фобос». МЧС уже предупредило жителей Москвы о предстоящей буре.

Отголоски европейского шторма зацепили и более южные регионы, в частности, Волгоградскую область. Метеорологи Волгоградского ЦГМС пообещали, что в пятницу в регионе юго-западный ветер поднимется до 8-13 м/с с порывами до 20 м/с. На предстоящих выходных ветер ослабнет, а воздух прогреется до +19 градусов по Цельсию. Небольшие дожди прогнозируются ночью и утром воскресенья, 24 октября.

По данным погодного сервиса Ventusky, накануне, 21 октября, сильный ветер обрушился на северные регионы Германии, Францию, Чехию, Бельгию, Польшу и страны Прибалтики. Порывы достигали 36 м/с.