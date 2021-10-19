Склон около «Волгоград Арены» превратится в зимние горки

Общество 19.10.2021 09:43
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19.10.2021 09:43
К зимнему сезону в Центральном парке культуры и отдыха оборудуют новые развлекательные объекты. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации города, так, зимой в ЦПКиО появится естественный ледовый каток. Новый объект расположится на территории пруда, где в летний сезон отдыхающие могли прокатиться на катамаранах. Площадь катка составит 750 квадратных метров. Его открытие состоится с установлением в Волгограде стабильной минусовой температуры воздуха, когда глубина замерзания достигнет 40 сантиметров.
На прилегающей к катку территории будут оборудованы отдельные зоны для фудкорта и пункт проката коньков. Помимо этого, рядом компания-инвестор смонтирует площадку, где посетители парка смогут потренироваться в меткости в бросании шайбы в хоккейные ворота. Новый объект украсят гирляндами, подсвечиваться также будут и зеленые насаждения.
Уже ведутся земляные работы и на склоне ЦПКиО вблизи стадиона «Волгоград Арена» – позже здесь начнется монтаж горок протяженностью около 70 метров. Спускаться на горках можно будет с помощью ватрушек и ледянок. Трассу украсят гирляндами и флажками, для безопасности отдыхающих по периметру установят ограждения. В летний сезон данный объект переоборудуют в водные горки с зоной для шезлонгов и видом на Волгу. К зиме на основных пешеходных аллеях деревья будут дополнительно украшены новогодними гирляндами, вдоль тротуаров установят светящиеся фигуры. Осталось дождаться зимы и новые развлечения, наверняка, понравятся горожанам.
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