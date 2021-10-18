



Законодательной инициативы о платном лечении от коронавируса непривитых заболевших нет. Об этом заявила депутат Волгоградской областной думы Наталья Семенова, отвечая на вопрос о том, насколько реален подобный сценарий в России.

«Вопрос достаточно широко обсуждается в соцсетях, – отметила Семенова. – В прививочных центрах к нам с Анатолием Ивановичем [Себелевым] подходили те, кто приходил прививаться, и тоже задавали такой вопрос. Я как законодатель считаю, что пока нет законодательной инициативы на этот счет. Однако общество уже задумывается о том, как побудить людей прививаться».