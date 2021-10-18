В Волгоградской области на лечение больных Covid-19 потратили 22 миллиарда рублей











За полтора года эпидемии свыше 22 миллиардов рублей направили на лечение больных Covid-19 в Волгоградской области. Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев. «Это баснословная сумма. Только за 2020 год на 48 тысяч больных направили чуть больше 5 миллиардов рублей на средства обязательного медицинского страхования. Плюс областной бюджет - это 7,9 миллиардов рублей», - пояснил он. Председатель комитета добавил, что за этот год на лечение больных уже потратили 9,2 миллиарда рублей. И эта сумма с каждым днем растет.

Также на брифинге журналистам назвали среднюю сумму затрат, которая уходит на больного Covid-19 в стационаре. Так, стоимость лечения больного средней тяжести обходится в 94 тысячи рублей. А, если у пациента тяжелая степень, то примерно 176-180 тысяч. «Если в стационаре люди находятся больше 2 недель, то сумма может достигать 1,5 миллионов рублей», - отметил Анатолий Себелев.

Напомним, в период подъема заболеваемости ковидные госпитали расходуют в среднем 57 тонн кислорода в сутки – это 3 тысячи баллонов и 22 тонны жидкого кислорода. На это уходит свыше 70 миллионов рублей из бюджета области в месяц.



