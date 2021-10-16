



В больнице №15 в Красноармейском районе Волгограда установили кислородный газификатор для лечения пациентов с коронавирусом. Это позволит отказаться от использования баллонного кислорода. До конца текущего года аналогичные газификаторы установят еще в четырех ковидных госпиталях Волгоградской области, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Подобным высокопроизводительным кислородным оборудованием емкостью от 3 до 10 кубометров оснастят больницы №1 им. Фишера и №3 в Волжском, Михайловскую и Урюпинскую ЦРБ. В других пяти инфекционных стационарах поставят кислородные концентраторы производительностью от 25 до 42 кубометров в час. Это Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн, областная больница № 3, детская больница № 8, больница № 16 и городская больница № 1 Камышина. Технику закупают за счет областного бюджета.

В облздраве отметили, что в период подъема заболеваемости ковидные госпитали расходуют в среднем 57 тонн кислорода в сутки – это 3 тысячи баллонов и 22 тонны жидкого кислорода. Весь персонал стационаров обучен работе с кислородным оборудованием, к запуску новой техники медицинских работников проинструктируют снова.