Проточная вода, много мыла и бумажное полотенце: моем руки как врачи

Общество 15.10.2021 20:46
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15.10.2021 20:46
Эта простая процедура в буквальном смысле способна спасти миллионы жизней. Речь о мытье рук. 15 октября во всем мире отмечают эту дату по инициативе генеральной ассамблеи ООН.
Казалось бы, мытье рук – это обязательный ритуал, привычка, о пользе которой нам твердят с самого детства. Однако в октябре 2017 года исследование компании по производству гигиенических товаров выявило, что даже в развитых странах руки зачастую не моют или относятся к этому слишком формально. Отчасти это объясняется тем, что истинное значение гигиены рук в борьбе с инфекциями осознали всего 150 лет назад, когда австро-венгерский врач Игнац Земмельвайс в 1840-х годах разработал основы асептики.
Конечно, наши предки руки мыли, но для них это было частью этикета или религиозных церемоний, и делали они это по-разному. К примеру, древние греки натирались песком, народы Месопотамии мылись смесью воды, жира и золы. Галлы для мытья частей тела использовали компонент древесной золы и сала, а римляне смешивали золу с животным жиром. О том, что существует связь между регулярным мытьем рук и здоровьем, впервые предположил римский врач Гален, затем над этим вопросом стали задумываться и его современники.
Сегодня мы точно знаем, что мытье рук с использованием воды и мыла является самым экономичным и эффективным методом, предотвращающим распространение заболеваний. Он в десятки раз снижает риск заражения огромным количеством инфекций, таких как ОРВИ, кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллёз, холера), а теперь и COVID-19.
Поэтому, решая вопрос мыть или не мыть руки лишний раз, врачи однозначно говорят – мыть! О том, как это делать, правильно корреспонденту ИА «Высота 102» рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Попов.
1. Намочите руки проточной водой;
2. Нанесите достаточное количество мыла на влажные руки;
3. Тщательно протирайте всю поверхность рук, включая тыльную сторону ладони, между пальцами и под ногтями. Оптимальная продолжительность процедуры – от 40 до 60 секунд;
4. Тщательно смойте пену проточной водой;
5. Вытрите руки с помощью чистого полотенца или одноразовой бумажной салфетки.
В среднем за сутки руки необходимо мыть 6-10 раз. С учетом современной ситуации с распространением коронавируса это рекомендуется делать после сморкания, кашля или чихания, после посещения общественных мест, касания поверхностей вне дома и денег, до, во время и после ухода за больным человеком, до и после еды.
Важно! Применение дезинфицирующих средств для рук нужно рассматривать как дополнение к мытью рук, но не альтернативу. Моющие и дезинфицирующие средства могут быть любые, главное требование – наличие свидетельства о государственной регистрации Роспотребнадзора. Нюансы применения средств для рук желательно согласовать с врачом дерматологом, исходя из индивидуальных особенностей кожи.
Так, детям не рекомендуется использовать спиртосодержащие средства. Для них лучше подойдет хлоргексидин. Чтобы сохранить кожу здоровой, лучше выбрать мыло с показателем кислотно-щелочного баланса (PH) 5 - 5,5. А если у вас сохнет кожа, то следует использовать средства с эмолентами. Они создают на коже липидную пленку, которая сохраняет влагу. Наносить их нужно два раза в день после каждого контакта с водой.
Социологи и психологи отмечают, что человек с чистыми и опрятными руками более успешен в бизнесе, карьерном росте, имеет более высокий социальный статус и весьма приятен в коммуникации. Поэтому мойте руки, будьте успешны и здоровы!
Фото: alexraths, svetikpash, ru.depositphotos.com.
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