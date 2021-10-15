Отопительный сезон официально стартовал по всей Волгоградской области

Общество 15.10.2021 12:15
0
15.10.2021 12:15
Главы всех районов и городских округов в Волгоградской области подписали распоряжения о начале отопительного сезона и подтопке. Об этом сообщили в региональном комитете ЖКХ.
По данным ведомства, сейчас отапливаются 99,5% школ, 99,4% детских садов, 98,9% больниц, 97,8% библиотек и ДК, 99,8% многоквартирных домов. При этом те 404 многоэтажки, которые обслуживаются ТСЖ, по заверениям властей, отапливаются полностью.
В неотапливаемые проценты, вероятно, входят детский сад, школа и ФАП в селе Червленое, где в местной блочно-модульной котельной ждут поставку итальянского котла. Компанию им составляют дома по улицам Гончарова, 1, Репина, 7, Советская, 12, проспект Жукова, 161 в Краснооктябрьском, Центральном и Дзержинском районах Волгограда.
В комитете ЖКХ также вновь дали жителям номер регионального ситуационного центра 8 (8442) 35-33-66, куда можно сообщать в круглосуточном режиме об авариях и технологических инцидентах. Ранее читатели «Высоты 102» массово жаловались на то, что по данному номеру никто трубку не берет, дозвониться получается лишь у единиц. На нерадивые управляющие компании жильцы могут пожаловаться на «горячую линию» инспекции Госжилнадзора Волгоградской области: 8 (8442) 35-21-98 (понедельник-пятница с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00).
Реклама
В Волгограде из трущоб за два года вытащили 850 семей15.10.2021 16:51
Общество 15.10.2021 16:51
Распространение коронавируса ускорилось в селах Волгоградской области15.10.2021 15:59
Общество 15.10.2021 15:59
Озвучена официальная причина смерти юной скрипачки в Волгограде15.10.2021 14:56
Общество 15.10.2021 14:56
Небо и самолеты нарисовали на фасаде высотки в Волгограде15.10.2021 12:42
Общество 15.10.2021 12:42
Под Волгоградом монастырь закрыли на карантин из-за вспышки COVID-1915.10.2021 12:28
Общество 15.10.2021 12:28
Мясо с бактериями продавали в магазинах Волгоградской области15.10.2021 10:45
Общество 15.10.2021 10:45
Под Волгоградом военнослужащие скрывались в дыму два часа15.10.2021 09:45
Общество 15.10.2021 09:45
Волгоградский госуниверситет продлил дистанционку до конца октября15.10.2021 09:38
Общество 15.10.2021 09:38
Всероссийская перепись населения стартует в Волгоградской области15.10.2021 09:01
Общество 15.10.2021 09:01
Жители сел под Волгоградом пожаловались на дефицит «скорых»14.10.2021 17:31
Общество 14.10.2021 17:31
Влюбленный волгоградец оставил на теплотрассе трогательное послание14.10.2021 16:38
Общество 14.10.2021 16:38
В Волгограде на два дня остановят движение скоростного трамвая от ВГТЗ14.10.2021 15:21
Общество 14.10.2021 15:21
Волгоградский музей заполучил останки плезиозавра14.10.2021 13:52
Общество 14.10.2021 13:52
«Сады Придонья» поддержали турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой14.10.2021 11:22
Общество 14.10.2021 11:22
МЧС предупредило о грозах и ливнях на севере Волгоградской области14.10.2021 10:44
Общество 14.10.2021 10:44
Реклама