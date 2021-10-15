Отопительный сезон официально стартовал по всей Волгоградской области





Главы всех районов и городских округов в Волгоградской области подписали распоряжения о начале отопительного сезона и подтопке. Об этом сообщили в региональном комитете ЖКХ.

По данным ведомства, сейчас отапливаются 99,5% школ, 99,4% детских садов, 98,9% больниц, 97,8% библиотек и ДК, 99,8% многоквартирных домов. При этом те 404 многоэтажки, которые обслуживаются ТСЖ, по заверениям властей, отапливаются полностью.

В комитете ЖКХ также вновь дали жителям номер регионального ситуационного центра 8 (8442) 35-33-66, куда можно сообщать в круглосуточном режиме об авариях и технологических инцидентах. Ранее читатели «Высоты 102» массово жаловались на то, что по данному номеру никто трубку не берет, дозвониться получается лишь у единиц. На нерадивые управляющие компании жильцы могут пожаловаться на «горячую линию» инспекции Госжилнадзора Волгоградской области: 8 (8442) 35-21-98 (понедельник-пятница с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00).