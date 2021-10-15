Под Волгоградом военнослужащие скрывались в дыму два часа





Сложные дымовые и аэрозольные завесы для маскировки навели военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты в ходе учений в Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, такая тактика помогает защититься от ударов дронов противника.

При помощи дымовых машин ТДА-3 военнослужащие поставили дымовые и аэрозольные завесы на высоту до 15 метров, закрыв площадь около 10 га, что обеспечило скрытность мотострелков в течение двух часов. В ходе учений подразделения РХБ выполнили разведку, преодолели условно зараженную местность, взяли пробы воды и грунта, а также провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава и боевой техники, попавших в зону условного заражения.

Итоговое командно-штабное учение организовано в рамках итоговой проверки подразделений ЮВО за 2021 учебный год под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова.

Фото: пресс-служба Южного военного округа