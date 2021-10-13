В Волгограде вернули боевую окраску самолету-памятнику

Общество 13.10.2021 11:20
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13.10.2021 11:20
Завершаются работы по восстановлению фюзеляжа и элементов вооружения памятника летчикам-качинцам "Самолет "МИГ-21" в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в мэрии, сейчас подрядная организация производит окраску фюзеляжа, предварительно обработав поверхности антикоррозионным составом.
После покраски рабочие приступят к облицовке постамента мраморной плиткой. Ранее металлические конструкции - опоры самолета также были обработаны антикоррозионным покрытием, восстановлена кирпичная кладка и нанесен штукатурный слой.
Также подрядная компания отреставрирует ступени и стелу, после очистки установит на прежнее место таблички.
Согласно условиям контракта, гарантийный срок на проведенную реставрацию составляет 5 лет - в течение этого периода подрядная компания обязуется устранять возможные дефекты за счет собственных средств.
Сам памятник представляет собой устремляющийся в небо самолет, размещенный на облицованном мрамором постаменте. Он был установлен в 1973 году – в 30-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, также на нем установлена табличка с именами Героев Советского Союза, получившим это звание в период Сталинградской битвы. Деньги на монумент собирали офицеры "Качи". На гранитной плите памятника высечены имена 128 Героев Советского Союза, защищавших Сталинград, 76 из которых были летчиками.
После закрытия училища в 1998 году монумент стал разрушаться. Ветераны авиации, которые помнят "МИГ-21" во всей красе, стали озвучивать опасения, что памятник может рухнуть. Муниципалитет инициировал обследование самолета и разработку проектно-сметной документации, после чего проект реставрации в соответствии с законодательством прошел историко-культурную экспертизу.
Ранее сообщалось, что на ремонт памятника было направлено 2,4 миллиона рублей - это средства бюджетных учреждений. Заказчиком работ выступает МБУ "ЖКХ Дзержинского района", за которым закреплено обслуживание объекта культурного наследия.
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