Водителя «Молодого» посадили в изолятор за неуплату штрафов в Волгограде











За семь неоплаченных штрафов водителю автомобиля «ВАЗ-2110» с надписью на лобовом стекле «Молодой» придется ждать суда в изоляторе временного содержания в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе главка МВД России по Волгограду, 19-летнего правонарушителя остановили в Дзержинском районе из-за сильно тонированных стекол.

В ходе проверки оказалось, что у водителя автомобиля "ВАЗ-2110" имеются неоплаченные штрафы. Волгоградца доставили в отдел полиции, где в отношении него вынесли постановление по делу об административном правонарушении по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств). Также на молодого человека составили протокол по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в предусмотренный срок). Материалы направлены в суд. Нарушителю грозит до 15 суток ареста.