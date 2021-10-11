Водителя «Молодого» посадили в изолятор за неуплату штрафов в Волгограде

Расследования 11.10.2021 16:15
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11.10.2021 16:15
За семь неоплаченных штрафов водителю автомобиля «ВАЗ-2110» с надписью на лобовом стекле «Молодой» придется ждать суда в изоляторе временного содержания в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе главка МВД России по Волгограду, 19-летнего правонарушителя остановили в Дзержинском районе из-за сильно тонированных стекол.
В ходе проверки оказалось, что у водителя автомобиля "ВАЗ-2110" имеются неоплаченные штрафы. Волгоградца доставили в отдел полиции, где в отношении него вынесли постановление по делу об административном правонарушении по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств). Также на молодого человека составили протокол по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в предусмотренный срок). Материалы направлены в суд. Нарушителю грозит до 15 суток ареста.
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