Общество

Сотрудники Сбербанка вновь стали участниками проекта «Быть героем просто»

Общество 11.10.2021 15:56
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11.10.2021 15:56


В корпоративный донорский день сотрудники волгоградского отделения Сбербанка стали донорами плазмы для больных Covid-19. Волонтеры банка пришли 9 октября в волгоградский центр переливания крови, прошли медицинский осмотр и сдали более 20 литров крови. Из нее сделают плазму с антителами к коронавирусу, которую используют для лечения заболевших пациентов в среднем и тяжелом состоянии, находящихся в стационарах.
Для добровольцев Волгоградского отделения ПАО Сбербанк это уже вторая подобная акция.В феврале Сбербанк первым в Волгоградском регионе присоединился к движению "Быть героем просто" и организовал корпоративный донорский день для сдачи крови тех, кто переболел COVID-19.
На этот раз Центр переливания крови принимал сотрудников Сбербанка, желающих стать донорами из числа тех, кто   переболел covid-19 и тех, кто прошел курс вакцинации.
«Для многих, кто пришел сдавать кровь, это уже не разовая акция.Донорами антиковидной плазмы стали сотрудники разных подразделений регионального отделения банка, в том числе и работники контактного центра Сбербанка. В сложное время борьбы с пандемией всех нас объединило большое желание помочь спасти жизни людей, находящихся в больницах», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка.


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