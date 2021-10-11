



В корпоративный донорский день сотрудники волгоградского отделения Сбербанка стали донорами плазмы для больных Covid-19. Волонтеры банка пришли 9 октября в волгоградский центр переливания крови, прошли медицинский осмотр и сдали более 20 литров крови. Из нее сделают плазму с антителами к коронавирусу, которую используют для лечения заболевших пациентов в среднем и тяжелом состоянии, находящихся в стационарах.

Для добровольцев Волгоградского отделения ПАО Сбербанк это уже вторая подобная акция.В феврале Сбербанк первым в Волгоградском регионе присоединился к движению "Быть героем просто" и организовал корпоративный донорский день для сдачи крови тех, кто переболел COVID-19.

На этот раз Центр переливания крови принимал сотрудников Сбербанка, желающих стать донорами из числа тех, кто переболел covid-19 и тех, кто прошел курс вакцинации.

«Для многих, кто пришел сдавать кровь, это уже не разовая акция.Донорами антиковидной плазмы стали сотрудники разных подразделений регионального отделения банка, в том числе и работники контактного центра Сбербанка. В сложное время борьбы с пандемией всех нас объединило большое желание помочь спасти жизни людей, находящихся в больницах», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка.







