«Черный август»: опубликованы данные о смертности от COVID в Волгоградской области

Общество 09.10.2021 13:27
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09.10.2021 13:27
В августе в Волгоградской области от COVID-19 скончались 905 человек, тогда как в прошлом году за этот месяц инфекция унесла 26 жизней. Такие шокирующие данные, как передает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат в своем исследовании.
В целом по России коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти в августе 38 тысяч 603 человек - это на треть больше аналогичного периода прошлого года. В Южном федеральном округе рост смертности от этого заболевания отмечен во всех без исключения регионах. Так, в Ростовской области от коронавирусной инфекции за месяц умерли 1641 человек (год назад – 207), в Краснодарском крае – 1303 жителей (год назад – 55), в Калмыкии – 174 (год назад – 14), в Астраханской области – 558 (год назад – 73).
В Волгоградской области еще 54 человека в августе скончались от серьезных осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Год назад таких смертей в регионе было зарегистрировано 17. Еще 306 человек болели коронавирусом и скончались, но, согласно статистическим данным, инфекция не была основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на развитие роковых осложнений. В августе прошлого года таких случаев в регионе было 32.
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