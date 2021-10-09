В Волгограде обновят памятник маршалу Жукову

Общество 09.10.2021 13:02
0
09.10.2021 13:02
Памятник Герою Советского Союза, маршалу Георгию Константиновичу Жукову и территорию вокруг него в Волгограде приведут в порядок в следующем году. Соответствующее поручение губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал вроп главы города во время открытия реконструированного парка на проспекте Жукова, сообщает ИА «Высота 102».
Глава региона также озвучил планы по дальнейшему благоустройству главной магистрали Дзержинского района – зеленую зону реконструируют вплоть до Самарского разъезда. «Первый этап работ на проспекте Жукова был сделан к чемпионату мира по футболу, второй завершен сегодня, третий мы выполним в 2022 году», – сказал Бочаров.
Сейчас в Волгограде приводят в порядок и реконструируют 11 парков, скверов и других общественных пространств, в том числе капитально переделывается нижняя терраса Центральной набережной. Губернатор заявил, что общестроительные работы завершатся до конца 2021 года, открытие состоится в следующем году. Продолжится обновление и верхней террасы в границах Волгоградского музыкального театра и улицы 7-й Гвардейской.
«Хотелось бы попросить, чтобы жители поддерживали порядок, чтобы не уничтожалось все то, что было сделано», – обратился Бочаров к людям. За последние несколько месяцев в Волгограде произошло как минимум четыре подобных инцидента. Летом неизвестные сломали и сожгли пляжный зонт и навес на берегу острова Сарпинский, распороли надувные днища детских лодочек в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе. В мае вандалы сломали шесть оросителей автоматического поливочного водопровода на Центральной набережной. В конце сентября неизвестные сорвали подвесные качели с перголы в парке «50 лет Октября» в Кировском районе.
Реклама
«Мы все провоняли»: подвал пятиэтажки в Волгограде заливает фекалиями09.10.2021 19:14
Общество 09.10.2021 19:14
Волгоградцам пообещали холодные ночи09.10.2021 17:34
Общество 09.10.2021 17:34
В Волгоградской области не удается обуздать коронавирус09.10.2021 13:49
Общество 09.10.2021 13:49
«Черный август»: опубликованы данные о смертности от COVID в Волгоградской области09.10.2021 13:27
Общество 09.10.2021 13:27
Фонд капремонта объяснил причину срыва сроков установки лифта в высотке Волгограда09.10.2021 11:18
Общество 09.10.2021 11:18
В Волгограде открыли мемориальную доску в память о первом губернаторе09.10.2021 10:37
Общество 09.10.2021 10:37
В Волгограде отремонтируют дорогу к кладбищу09.10.2021 10:15
Общество 09.10.2021 10:15
Провальная реконструкция общежития сделала бездомными 25 волгоградских семей08.10.2021 19:10
Общество 08.10.2021 19:10
В поселок Татьянка в Волгограде пустили автобусы вместо маршруток08.10.2021 17:36
Общество 08.10.2021 17:36
Перевозчик из Волгоградской области дошел до Казани в битве за маршрут08.10.2021 15:17
Общество 08.10.2021 15:17
Вторая часть ParkSeason Fest в Волгограде состоится в июле 2022 года08.10.2021 14:18
Общество 08.10.2021 14:18
Совет по развитию физкультуры и спорта создадут при губернаторе Волгоградской области08.10.2021 13:50
Общество 08.10.2021 13:50
Волгоградская область передала в федеральную собственность дорогу на Самару08.10.2021 13:03
Общество 08.10.2021 13:03
В Волгоградской области выявлен максимум заражений COVID с начала пандемии08.10.2021 12:30
Общество 08.10.2021 12:30
Власти Волгограда обязали провести водопровод к земельным участкам для многодетных08.10.2021 10:41
Общество 08.10.2021 10:41
Реклама