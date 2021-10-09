Общество

В Волгограде обновят памятник маршалу Жукову

Общество 09.10.2021 13:02
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09.10.2021 13:02


Памятник Герою Советского Союза, маршалу Георгию Константиновичу Жукову и территорию вокруг него в Волгограде приведут в порядок в следующем году. Соответствующее поручение губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал вроп главы города во время открытия реконструированного парка на проспекте Жукова, сообщает ИА «Высота 102».
Глава региона также озвучил планы по дальнейшему благоустройству главной магистрали Дзержинского района – зеленую зону реконструируют вплоть до Самарского разъезда. «Первый этап работ на проспекте Жукова был сделан к чемпионату мира по футболу, второй завершен сегодня, третий мы выполним в 2022 году», – сказал Бочаров.

Сейчас в Волгограде приводят в порядок и реконструируют 11 парков, скверов и других общественных пространств, в том числе капитально переделывается нижняя терраса Центральной набережной. Губернатор заявил, что общестроительные работы завершатся до конца 2021 года, открытие состоится в следующем году. Продолжится обновление и верхней террасы в границах Волгоградского музыкального театра и улицы 7-й Гвардейской.
«Хотелось бы попросить, чтобы жители поддерживали порядок, чтобы не уничтожалось все то, что было сделано», – обратился Бочаров к людям. За последние несколько месяцев в Волгограде произошло как минимум четыре подобных инцидента. Летом неизвестные сломали и сожгли пляжный зонт и навес на берегу острова Сарпинский, распороли надувные днища детских лодочек в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе. В мае вандалы сломали шесть оросителей автоматического поливочного водопровода на Центральной набережной. В конце сентября неизвестные сорвали подвесные качели с перголы в парке «50 лет Октября» в Кировском районе.

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