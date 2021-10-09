В Волгограде обновят памятник маршалу Жукову





Памятник Герою Советского Союза, маршалу Георгию Константиновичу Жукову и территорию вокруг него в Волгограде приведут в порядок в следующем году. Соответствующее поручение губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал вроп главы города во время открытия реконструированного парка на проспекте Жукова, сообщает ИА «Высота 102».

Глава региона также озвучил планы по дальнейшему благоустройству главной магистрали Дзержинского района – зеленую зону реконструируют вплоть до Самарского разъезда. «Первый этап работ на проспекте Жукова был сделан к чемпионату мира по футболу, второй завершен сегодня, третий мы выполним в 2022 году», – сказал Бочаров.





Сейчас в Волгограде приводят в порядок и реконструируют 11 парков, скверов и других общественных пространств, в том числе капитально переделывается нижняя терраса Центральной набережной. Губернатор заявил, что общестроительные работы завершатся до конца 2021 года, открытие состоится в следующем году. Продолжится обновление и верхней террасы в границах Волгоградского музыкального театра и улицы 7-й Гвардейской.