Общество

На Центральной набережной Волгограда ночью из-под земли забили фонтаны

Общество 28.05.2021 11:41
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28.05.2021 11:41




Неизвестные вандалы минувшей ночью сломали по меньшей мере шесть оросителей автоматического поливочного водопровода на Центральной набережной Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, к утру сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» отремонтировали систему полива, в настоящее время орошение осуществляется в штатном режиме.
На видеокадрах, снятых очевидцем, видно, как буквально из-под земли забили фонтаны: вода из поливочного водопровода заливала газон и пешеходных дорожки. Вырванные оросители вандалы не забрали с собой, а оставили рядом с поливочником, очевидно, действуя исключительно из хулиганских побуждений.
Напомним, верхняя терраса Центральной набережной была реконструирована к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Видео: Сергей Островский.

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