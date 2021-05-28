На Центральной набережной Волгограда ночью из-под земли забили фонтаны











Неизвестные вандалы минувшей ночью сломали по меньшей мере шесть оросителей автоматического поливочного водопровода на Центральной набережной Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, к утру сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» отремонтировали систему полива, в настоящее время орошение осуществляется в штатном режиме.

На видеокадрах, снятых очевидцем, видно, как буквально из-под земли забили фонтаны: вода из поливочного водопровода заливала газон и пешеходных дорожки. Вырванные оросители вандалы не забрали с собой, а оставили рядом с поливочником, очевидно, действуя исключительно из хулиганских побуждений.

Напомним, верхняя терраса Центральной набережной была реконструирована к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Видео: Сергей Островский.