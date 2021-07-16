Вандалы орудуют на пляжах и в парках Волгограда

Происшествия 16.07.2021 15:29
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16.07.2021 15:29
Вандалы разломали инвентарь на пляже и аттракцион в парке Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, минувшей ночью злоумышленники разворотили навес и сожгли зонт на пляже острова Сарпинский. Утром местные жители это обнаружили и сообщили о случившемся в МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда». Пляжный инвентарь и контейнеры для мусора на острове устанавливают специалисты районной коммунальной службы в рамках подготовки этого места отдыха к официальному открытию. Пляж откроется после того, как санитарно-эпидемиологическая служба даст положительные заключения о соответствии места необходимым требованиям.
Еще один акт вандализма произошел ночью в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе. Рано утром сотрудники МУК «Детский городской парк» обнаружили поломанные лодочки в детском аттракционе. Неизвестные лица также украли два аккумулятора. На данный момент прокат мини-катеров и лодочек прекратил свою работу. К сожалению, данный случай вредительства в парке не единственный. Вандалы регулярно ломают здесь качели и прочие аттракционы на детской площадке. Посетители также постоянно выкидывают мусор в бассейн - его сотрудники извлекают из водоема вместе с илом.
Информация по всем фактам уличного вандализма направлена в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства и установления виновных лиц.
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