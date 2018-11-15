Культура

Новая звезда Волгоградской филармонии потрясла публику на первом концерте

Культура 15.11.2018 20:40
1083 1
15.11.2018 20:40


Сегодня Волгоградская филармония во всем блеске таланта представила публике новую звезду. Эстрадный концерт, а это теперь еще одно направление работы учреждения культуры, с успехом прошел в ДК Профсоюзов. Как сообщает ИА «Высота 102», зал был полон зрителей, а на сцене было показано действительно яркое и качественное шоу. В мощном и проникновенном исполнении Евы Керн прозвучали любимые несколькими поколениями песни, давно вошедшие в «золотой фонд» эстрады.  Публика  улыбалась, подпевала и не жалела аплодисментов. Атмосфера в зале была очень теплой. Можно с  уверенностью сказать, что первый эстрадный концерт, организованный Волгоградской филармонией, пришелся зрителям по душе.  

Ева Керн не является новичком на сцене. Уроженка Волгограда выступала на концертных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Принимала участие  в совместных концертах со звёздами российской эстрады. Успешную певицу буквально уговорили начать выступления в родном городе, под крылом Волгоградской филармонии, которая решила взять курс на эстраду и привлечь к совместной работе музыкантов высокого уровня.«Первой ласточкой» как раз и стал сегодняшний концерт. В нем также приняли участие артисты шоу-балета Натальи Шевчук и музыканты - Иван Смирнов (аккордеон) ,Михаил Ребров (эстрадный вокал), Эмиль Файзулин (саксофон).

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Творческий взрыв и новая звезда: волгоградскую публику ждут на необычный концерт
06.11.2018 15:01
7336 0
Волжский театр кукол впервые за четверть века сделают безбарьерным
14.11.2018 11:23
2123 1
Президент России назвал уроженку Бекетовки Волгоградской области национальным достоянием
09.11.2018 12:56
8870 9
Культура
14.11.2018 11:23
Культура 14.11.2018 11:23
2123 1 Обсудить

0
Далее
Культура
09.11.2018 12:56
Культура 09.11.2018 12:56
8870 9 Обсудить

0
Далее
Культура
06.11.2018 15:01
Культура 06.11.2018 15:01
7336 0 Обсудить

0
Далее
Культура
04.11.2018 16:58
Культура 04.11.2018 16:58
19516 0 Обсудить

0
Далее
Культура
03.11.2018 11:39
Культура 03.11.2018 11:39
2321 0 Обсудить

0
Далее
Культура
23.10.2018 14:43
Культура 23.10.2018 14:43
9835 3 Обсудить

0
Далее
Культура
17.10.2018 16:50
Культура 17.10.2018 16:50
6355 0 Обсудить

0
Далее
Культура
12.10.2018 12:54
Культура 12.10.2018 12:54
8890 19 Обсудить

0
Далее
Культура
07.10.2018 20:15
Культура 07.10.2018 20:15
10648 0 Обсудить

0
Далее
Культура
05.10.2018 12:21
Культура 05.10.2018 12:21
6523 4 Обсудить

0
Далее
Культура
02.10.2018 09:02
Культура 02.10.2018 09:02
4261 0 Обсудить

0
Далее
Культура
30.09.2018 09:06
Культура 30.09.2018 09:06
4692 0 Обсудить

0
Далее
Культура
28.09.2018 16:51
Культура 28.09.2018 16:51
4953 11 Обсудить

0
Далее
Культура
25.09.2018 16:01
Культура 25.09.2018 16:01
6260 7 Обсудить

0
Далее
Культура
25.09.2018 13:35
Культура 25.09.2018 13:35
3516 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:40
Новая звезда Волгоградской филармонии потрясла публику на первом концертеСмотреть фотографии
20:08
Депутаты пришли в экстаз от бюджета Волгоградской области Cмотреть видео
18:18
В Волгограде кабинет депутата Госдумы от Волгоградской области превратился в большую лужуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
Конкурсному управляющему волгоградского "Красного Октября" дали "зеленый свет"Смотреть фотографии
16:03
В Волгоградской природоохранной прокуратуре - новый руководительСмотреть фотографии
15:44
Стерпится-слюбится: депутаты Волгоградской облдумы по-новому взглянули на старого защитника детейСмотреть фотографии
14:38
В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области огласили приговор Ренату БулатовуСмотреть фотографии
14:17
Владелец обанкротившегося в Волгограде "Красного Октября" больше не может содержать итальянский "Канту"Смотреть фотографии
13:59
Nemoloko покоряет высокую кухнюСмотреть фотографии
13:14
Губернатор Волгоградской области озадачил участковых в связи с гибелью детей в пожарахСмотреть фотографии
13:00
Волгоградка из-за ревности разбила машину сожителяСмотреть фотографии
12:46
В Волгоградский облсуд по делу обвиняемого в убийстве двух волжанок вызвали ювелираСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде полицейские нашли вора с чужим кошельком, полным денегСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофонСмотреть фотографии
11:32
В Советском районе Волгограда в дачном домике сгорели мать с сыномСмотреть фотографии
11:27
Поставщик овощей в сетевые магазины Волгоградской области обвиняется в уклонении от уплаты налоговСмотреть фотографии
11:06
Подозреваемого в расчленении двух волжанок не довезли до Волгоградкого облсудаСмотреть фотографии
10:36
Автобус насмерть сбил дорожного рабочего в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Прокурор просит для волгоградского молодогвардейца Рената Булатова три года колонииСмотреть фотографии
10:23
Судья снова запретила видеосъемку резонансного процесса по делу волгоградского молодогвардейцаСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде погиб монтажник-высотник из БеларусиСмотреть фотографии
09:41
Пользователям Yota в Волгограде теперь доступен безлимит от 10 рублейСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде установят еще около 70 новых остановокСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде снова подожгли дорогую иномаркуСмотреть фотографии
08:29
ВОЛМА заявляет экспорт одной из стратегических целей на 2019-й годСмотреть фотографии
20:56
Волгоградский «Ротор» проиграл на выезде в СочиСмотреть фотографии
20:05
В Волгограде "перемалывают" тяжёлое наследие бывших хозяев "Красного октября" Cмотреть видео
17:50
УФАС: Волгоградская гордума думает о «вечном» и хочет «Память» сделать вечнойСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде полицейские пытаются опознать жертву ДТП с татуировками и тростьюСмотреть фотографии
16:50
Жительницу Волгограда, уронившую малыша, осудили за пьяный дебошСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 