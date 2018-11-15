



Сегодня Волгоградская филармония во всем блеске таланта представила публике новую звезду. Эстрадный концерт, а это теперь еще одно направление работы учреждения культуры, с успехом прошел в ДК Профсоюзов. Как сообщает ИА «Высота 102», зал был полон зрителей, а на сцене было показано действительно яркое и качественное шоу. В мощном и проникновенном исполнении Евы Керн прозвучали любимые несколькими поколениями песни, давно вошедшие в «золотой фонд» эстрады. Публика улыбалась, подпевала и не жалела аплодисментов. Атмосфера в зале была очень теплой. Можно с уверенностью сказать, что первый эстрадный концерт, организованный Волгоградской филармонией, пришелся зрителям по душе.





Ева Керн не является новичком на сцене. Уроженка Волгограда выступала на концертных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Принимала участие в совместных концертах со звёздами российской эстрады. Успешную певицу буквально уговорили начать выступления в родном городе, под крылом Волгоградской филармонии, которая решила взять курс на эстраду и привлечь к совместной работе музыкантов высокого уровня.«Первой ласточкой» как раз и стал сегодняшний концерт. В нем также приняли участие артисты шоу-балета Натальи Шевчук и музыканты - Иван Смирнов (аккордеон) ,Михаил Ребров (эстрадный вокал), Эмиль Файзулин (саксофон).



