Экономика

Власти Волгоградской области пообещали поддержку рабочим завода-банкрота

Экономика 08.11.2018 20:27
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08.11.2018 20:27


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с представителями коллектива и профсоюзной организации завода «Красный Октябрь», который сегодня решением суда был признан банкротом, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы обладминистрации, глава региона заявил, что давно внимательно следить за развитием ситуации на предприятии.
«Сегодняшние события, которые разворачиваются вокруг «Красного Октября», нас серьезно беспокоят, прежде всего, потому что на предприятии работает порядка 3,5 тысячи человек, трудовые династии, высокопрофессиональный коллектив», — подчеркнул Андрей Бочаров. По его словам, даже в этот непростой период предприятие остается рентабельным. 
«К сожалению, средства, которые зарабатывались на протяжении всего этого времени предприятием, не оставались не только в Волгоградской области, но и в России — все средства прямиком уходили за рубеж через торговые дома. Неэффективное управление, желание не один раз обанкротить предприятие и на этом больше заработать — это уже не первый случай и на вашей памяти. В связи с создавшейся ситуацией мы будем принимать активное участие не только в стабилизации положения «Красного Октября», нас волнуют и вопросы развития предприятия», — сказал губернатор.
Представители трудового коллектива выразили главе региона свою обеспокоенность дальнейшей судьбой завода и всего коллектива, по поставкам материалов и ресурсов на площадку, по выплате заработной платы.
«Мы не бросали и не бросим людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Чтобы обозначить свою позицию, позицию администрации Волгоградской области в отношении настоящего и будущего предприятия, я предлагаю не откладывая в долгий ящик провести завтра встречу с представителями трудового коллектива в расширенном составе на самом предприятии, где мы спокойно изложим свои взгляды на текущую повестку и будущее завода. Предприятие перспективное, у него хорошее будущее, но, чтобы прийти к нему, надо решить проблемы. Для этого мы готовы работать в круглосуточном режиме».

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