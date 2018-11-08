Борьба с коррупцией 08.11.2018 18:24
1064 4
08.11.2018 18:24
Волгоградская фирма - ООО «Поволжская строительная компания», с которой оборонное предприятие АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» заключило контракт на реконструкцию и техническое перевооружение сварочного и механосборочного производств 2-ой очереди – сорвала сделку и теперь будет включена в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в антимонопольном ведомстве региона. Сумма контракта составляла более 120 млн рублей. По состоянию на октябрь 2018 года ООО «Поволжская строительная компания» выполнено только около 50 % от общего объема работ, срок исполнения которых в соответствии с графиком выполнения работ был установлен до конца 2016 года. Кроме того, к работам, которые в соответствии с графиком должны были быть выполнены в течение 2017 года, подрядчик не приступил вообще.
Между тем, как ранее сообщало информагентство, еще недавно эта строительная компания была единственной в волгоградском регионе, которая побеждала в аукционах, объявляемых оборонным предприятием. При этом состав закупочной комиссии утверждался генеральным директором и генеральным конструктором предприятия Виктором Шурыгиным. Комиссия и проводила отбор строительных организаций во главе с заместителем генерального директора Сергеем Христофоровым. Напомним, «Высота 102» сообщала об этом в материале "В ситуации с экономией государственных средств на входящем в Роскосмос АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» в Волгограде есть «странности».
Напомним, в прошлом году был арестован за мошенничество первый заместитель генерального директора и генеральный конструктор АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» Николай Нескоблин. Он более года находился под домашним арестом. А недавно стало известно о том, что и господин Христофоров арестован на 2 месяца по подозрению в хищении 100 миллионов рублей.
Реклама
Популярное по теме
03.11.2018 18:27
23392 0
18.10.2018 09:37
6210 12
29.10.2018 16:55
5055 13
Управляющую компанию в Волгограде оштрафовали на миллион за коррупцию07.11.2018 16:52
Борьба с коррупцией 07.11.2018 16:52
3928 0 Обсудить
Замгендиректора волгоградского оборонного предприятия «Титан-Баррикады» арестован на 2 месяца03.11.2018 18:27
Борьба с коррупцией 03.11.2018 18:27
23392 0 Обсудить
В Волгоградской области осудили преподавателя за продажу поддельных дипломов01.11.2018 12:48
Борьба с коррупцией 01.11.2018 12:48
1602 5 Обсудить
Условно свободен: В Волгограде сотрудник УФСИН задержан при получении взятки от заключенного30.10.2018 10:48
Борьба с коррупцией 30.10.2018 10:48
5463 6 Обсудить
В Волгоградской области экс-начальнику службы судебных приставов дали 9 лет колонии29.10.2018 16:55
Борьба с коррупцией 29.10.2018 16:55
5055 13 Обсудить
В Центре гигиены и эпидемиологии Волгоградской области наказали 33 сотрудника18.10.2018 11:49
Борьба с коррупцией 18.10.2018 11:49
11427 8 Обсудить
В Волгоградской области теще чиновника пришлось покинуть «теплое местечко»18.10.2018 09:37
Борьба с коррупцией 18.10.2018 09:37
6210 12 Обсудить
В Волгоградской области работников аппарата мировых судей протестируют на знание антикоррупционных законов09.10.2018 16:56
Борьба с коррупцией 09.10.2018 16:56
8554 19 Обсудить
Волгоградским родителям пояснили, как распознать коррупционеров в детсаду или школе07.10.2018 10:20
Борьба с коррупцией 07.10.2018 10:20
8578 0 Обсудить
Жена осужденного за растрату депутата Волжской гордумы не пошла за мужем17.08.2018 14:34
Борьба с коррупцией 17.08.2018 14:34
48981 5 Обсудить
В Волгограде задержан сотрудник центра занятости при получении взятки за оформление досрочной пенсии (ВИДЕО)16.08.2018 14:50
Борьба с коррупцией 16.08.2018 14:50
11794 25 Обсудить
В Волгограде бывшего следователя будут судить за взятку в миллион рублей15.08.2018 15:35
Борьба с коррупцией 15.08.2018 15:35
8091 10 Обсудить
В Волгограде экс-полицейский идет под суд за торговлю водительскими правами13.08.2018 17:34
Борьба с коррупцией 13.08.2018 17:34
10095 9 Обсудить
В Волгоградской области почти 300 депутатов "забыли" о миллионах, земле и машинах13.08.2018 15:56
Борьба с коррупцией 13.08.2018 15:56
10306 17 Обсудить
В Волгограде две управляющие компании оштрафовали на миллион рублей за подкуп ревизора09.08.2018 13:11
Борьба с коррупцией 09.08.2018 13:11
10121 12 Обсудить
Реклама