



Волгоградская фирма - ООО «Поволжская строительная компания», с которой оборонное предприятие АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» заключило контракт на реконструкцию и техническое перевооружение сварочного и механосборочного производств 2-ой очереди – сорвала сделку и теперь будет включена в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в антимонопольном ведомстве региона. Сумма контракта составляла более 120 млн рублей. По состоянию на октябрь 2018 года ООО «Поволжская строительная компания» выполнено только около 50 % от общего объема работ, срок исполнения которых в соответствии с графиком выполнения работ был установлен до конца 2016 года. Кроме того, к работам, которые в соответствии с графиком должны были быть выполнены в течение 2017 года, подрядчик не приступил вообще.

Между тем, как ранее сообщало информагентство, еще недавно эта строительная компания была единственной в волгоградском регионе, которая побеждала в аукционах, объявляемых оборонным предприятием. При этом состав закупочной комиссии утверждался генеральным директором и генеральным конструктором предприятия Виктором Шурыгиным. Комиссия и проводила отбор строительных организаций во главе с заместителем генерального директора Сергеем Христофоровым. Напомним, «Высота 102» сообщала об этом в материале "В ситуации с экономией государственных средств на входящем в Роскосмос АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» в Волгограде есть «странности».

Напомним, в прошлом году был арестован за мошенничество первый заместитель генерального директора и генеральный конструктор АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» Николай Нескоблин. Он более года находился под домашним арестом. А недавно стало известно о том, что и господин Христофоров арестован на 2 месяца по подозрению в хищении 100 миллионов рублей.



