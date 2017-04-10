В ситуации с экономией государственных средств на входящем в Роскосмос АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» в Волгограде есть "странности"

Первый заместитель генерального директора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» Николай Нескоблин находится под домашним арестом. Правоохранительные органы отказались комментировать ИА «Высота 102» причины ареста. Также они не комментируют информацию о заключении под стражу руководителя ЗАО «Ново-Техника» Ильи Пятакова и генерального директора ООО «СК «ГеоЗемСтрой» Руслана Мансурова. Тем не менее, как стало известно информагентству, речь идет о госзакупках, к которым, судя по всему, данные лица имели прямое отношение. Журналисты редакции решили изучить официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, где одним из активных заказчиков является акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Титан» (сегодня это АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»).





Напомним, что закон 223-ФЗ направлен на проведение закупочных процедур для предприятий с государственным участием с целью снизить стоимость товаров, работ, услуг в конкурентной борьбе. Проанализировав результаты предквалификационного отбора и последующих за ним закупок, у журналистов информагентства сложилось впечатление, что руководство предприятия, видимо, не было заинтересовано в экономии собственных (государственных) средств, а преследовало, по всей вероятности, какие-то иные интересы.

В любом случае, изучая документы в открытом доступе, редакция обнаружила много неожиданного, непонятного и даже странного. Итак, 28 марта 2015 года предприятие разместило на сайте http://zakupki.gov.ru, предквалификационный отбор (Закупка №31502187777). Скажем сразу, сделано это было, согласно законодательству и звучит так: «Предквалификационный отбор строительных организаций, выбираемых для участия в конкурентных процедурах закупок, проводимых АО «ЦКБ «Титан» в 2015 году, с целью заключения договоров подряда на выполнение ремонтно-строительных работ (включая капитальный ремонт и реконструкцию) на объектах АО «ЦКБ «Титан». Как говорится в протоколе рассмотрения заявок, «приказом за №651 от 31 декабря 2014 года генерального директора и генерального конструктора АО «ЦКБ «Титан» Шурыгина В.А. утвержден состав закупочной комиссии в количестве девяти человек с правом решающего голоса». А само извещение о проведении предквалификационного отбора строительных организаций подписано председателем закупочной комиссии, заместителем генерального директора Сергеем Христофоровым.

В результате заявки на участие в конкурсе подали 15 предприятий: 9 из Волгоградской области, 5 компаний из Москвы и одна – из города Знаменска Астраханской области. К участникам конкурса был предъявлен ряд требований, однако не все их выдержали. Согласно протоколу рассмотрения заявок, отбор прошли только четыре: три московские - ООО «ППМ-Строительство», ЗАО «Ново-Техника», ООО «СК ГеоЗемСтрой», и одна компания из Волгограда - ООО «Поволжская строительная компания» (ПСК).

Судя по анализу, практически ни разу в течение 2015 года все эти организации не приняли совместного участия в закупочной процедуре. Более того, нередко в закупке принимала участие только единственная фирма. Правда, это тоже допускается законом, и в положении о закупках ОАО «ЦКБ «Титан» говорится, цитируем: «В случае, если на процедуру оценки поступила только одна заявка, закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с единственным участником».

Редакция внимательно ознакомилась с 18 закупочными процедурами, которые были проведены, и обнаружила странную закономерность: не в одной и не в двух-трех, - во многих заявках присутствовал только один участник.

Один из лидеров-победителей торгов - компания ООО «ППМ–строительство». К примеру, в заявке № 31502562900 на право заключения договора на выполнение капремонта рулонной кровли в одном из цехов предприятия стоимостью в 1 млн 512 тыс. 855 руб. значится именно данная компания - ООО «ППМ –строительство». Конкурентов у нее не было и в другой заявке - № 31502563003. Выиграв конкурс, фирма также получила право на заключение договора по ремонту кровли и пролета в здании сварочно-сборочного цеха. Стоимость работ составила 5 млн 514 тыс. 432 руб. 64 коп. Если посмотреть другие лоты, - №31502562900, 31502561419 31502553123, 31502536033, № 31502535563, то и тут - та же самая картина: единственный участник и он же победитель - ООО «ППМ–строительство».

Еще один лидер торгов - ООО «Поволжская Строительная Компания». Она победила в заявке №31502950586 на выполнение работ по обустройству въездного тамбура, где являлась единственным участником. В другой заявке - № 31503064535 - решение комиссии тоже было однозначным: признать победителем также единственного участника конкурса – ту же Поволжскую строительную компанию.

Примечательно, что снижение начальной стоимости работ практически всегда было незначительным, а иногда и вовсе отсутствовало. К примеру, в закупке №31502536264 по выполнению капитального ремонта административных помещений в здании механосборочного цеха на сумму 6 млн 509 тыс. 547 руб. также единственным участником размещения заказа и победителем стала компания ООО СК «ГеоЗемСтрой». Она предложила провести ремонтные работы почти на 1000 рублей ниже изначальной максимальной цены - за 6 млн 508 тыс. 642 руб. Вот такая получилась экономия для предприятия.

Иногда участники вообще заявляли цену большую, чем это было предусмотрено условиями конкурса. Так, в заявке № 31502380526 на проведение работ по электроснабжению в цехе предприятия начальной стоимостью 20 млн 73 тыс. 566 рублей, компания «ГеоЗемСтрой» по непонятным причинам увеличила начальную заявленную цену почти до 140 тыс. рублей. В результате победила уже знакомая фирма ООО «ППМ-строительство». Но вот парадокс: в другой заявке №31502303528 по выполнению капитального ремонта санитарно-бытовых помещений цеха стоимостью почти 7 млн рублей, данная компания проиграла ООО «ПСК». И это несмотря на то, что предложила цену ниже за проводимые работы, чем конкурирующая организация.

Апофеозом стали три попытки выбрать подрядчика на один и тот же объем работ. В закупке №31502503091 участвовали 2 компании: ООО «ППМ-строительство» и ООО «СК ГеоЗемСтрой». Что поразительно, они не то что не снизили начальную максимальную стоимость работ, а предложили свою, завышенную в полтора раза (?!). К примеру, максимальная цена на право заключить договор на выполнение капитального ремонта строительных конструкций цеха №6 (7,10 пролеты), цеха №4 (8,9 пролеты), отдела №443 участка 21 (11 пролет) и т.д. составляла 12 млн 855 тыс. руб. Но данные фирмы предложили свыше 19 млн и 20 млн соответственно. В результате первая закупка под №31502503091 не состоялась по причине превышения начальной стоимости. Затем ту же работу выставили повторно (закупка 31502553253). Она тоже не состоялась по причине превышения начальной стоимости. После этого была проведена третья закупка №31502656066, к которой присоединилось ЗАО «Ново-Техника». Однако ей не повезло: она не прошла конкурс из-за отсутствия необходимых допусков СРО. Тогда возникает вопрос: насколько вообще был обоснован допуск ЗАО «Ново-Техника» к самой процедуре предквалификационного отбора?

В результате остались две фирмы: ООО «СК ГеоЗемСтрой», которое вновь почему-то завысило максимальную цену, и ООО «ППМ- строительство». Оно и стало победителем закупки с ценой аж на 45 тыс. руб. ниже начальной стоимости. Экономия получилась "впечатляющая" - 0,35%.

Примечательно, что, согласно документации предквалификационного отбора, заказчик был вправе отказаться от его результатов, однако закупки продолжались в течение всего 2015 года. Кроме того, экономии денежных средств добиться также не удалось. Может быть, это – случайность, или все-таки серьезное правонарушение? Не секрет, что срыв сроков исполнения большей части работ давал заказчику право выставить и штрафные санкции. Выставлялись ли они – также неизвестно.

Напомним, АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» является крупным оборонным предприятием, входящим в состав госкорпорации Роскосмос и ответственным за создание ядерного щита страны. И события, происходящие здесь с такой вот экономией государственных средств, выглядят по меньшей мере, очень "странными".