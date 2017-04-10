|Расследования
|10.04.2017 16:00(Обновлено: 03.11.2017 14:16)
В ситуации с экономией государственных средств на входящем в Роскосмос АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» в Волгограде есть "странности"
Первый заместитель генерального директора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» Николай Нескоблин находится под домашним арестом. Правоохранительные органы отказались комментировать ИА «Высота 102» причины ареста. Также они не комментируют информацию о заключении под стражу руководителя ЗАО «Ново-Техника» Ильи Пятакова и генерального директора ООО «СК «ГеоЗемСтрой» Руслана Мансурова. Тем не менее, как стало известно информагентству, речь идет о госзакупках, к которым, судя по всему, данные лица имели прямое отношение. Журналисты редакции решили изучить официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, где одним из активных заказчиков является акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Титан» (сегодня это АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»).
Напомним, что закон 223-ФЗ направлен на проведение закупочных процедур для предприятий с государственным участием с целью снизить стоимость товаров, работ, услуг в конкурентной борьбе. Проанализировав результаты предквалификационного отбора и последующих за ним закупок, у журналистов информагентства сложилось впечатление, что руководство предприятия, видимо, не было заинтересовано в экономии собственных (государственных) средств, а преследовало, по всей вероятности, какие-то иные интересы.
В любом случае, изучая документы в открытом доступе, редакция обнаружила много неожиданного, непонятного и даже странного. Итак, 28 марта 2015 года предприятие разместило на сайте http://zakupki.gov.ru, предквалификационный отбор (Закупка №31502187777). Скажем сразу, сделано это было, согласно законодательству и звучит так: «Предквалификационный отбор строительных организаций, выбираемых для участия в конкурентных процедурах закупок, проводимых АО «ЦКБ «Титан» в 2015 году, с целью заключения договоров подряда на выполнение ремонтно-строительных работ (включая капитальный ремонт и реконструкцию) на объектах АО «ЦКБ «Титан». Как говорится в протоколе рассмотрения заявок, «приказом за №651 от 31 декабря 2014 года генерального директора и генерального конструктора АО «ЦКБ «Титан» Шурыгина В.А. утвержден состав закупочной комиссии в количестве девяти человек с правом решающего голоса». А само извещение о проведении предквалификационного отбора строительных организаций подписано председателем закупочной комиссии, заместителем генерального директора Сергеем Христофоровым.
В результате заявки на участие в конкурсе подали 15 предприятий: 9 из Волгоградской области, 5 компаний из Москвы и одна – из города Знаменска Астраханской области. К участникам конкурса был предъявлен ряд требований, однако не все их выдержали. Согласно протоколу рассмотрения заявок, отбор прошли только четыре: три московские - ООО «ППМ-Строительство», ЗАО «Ново-Техника», ООО «СК ГеоЗемСтрой», и одна компания из Волгограда - ООО «Поволжская строительная компания» (ПСК).
Судя по анализу, практически ни разу в течение 2015 года все эти организации не приняли совместного участия в закупочной процедуре. Более того, нередко в закупке принимала участие только единственная фирма. Правда, это тоже допускается законом, и в положении о закупках ОАО «ЦКБ «Титан» говорится, цитируем: «В случае, если на процедуру оценки поступила только одна заявка, закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с единственным участником».
Редакция внимательно ознакомилась с 18 закупочными процедурами, которые были проведены, и обнаружила странную закономерность: не в одной и не в двух-трех, - во многих заявках присутствовал только один участник.
Один из лидеров-победителей торгов - компания ООО «ППМ–строительство». К примеру, в заявке № 31502562900 на право заключения договора на выполнение капремонта рулонной кровли в одном из цехов предприятия стоимостью в 1 млн 512 тыс. 855 руб. значится именно данная компания - ООО «ППМ –строительство». Конкурентов у нее не было и в другой заявке - № 31502563003. Выиграв конкурс, фирма также получила право на заключение договора по ремонту кровли и пролета в здании сварочно-сборочного цеха. Стоимость работ составила 5 млн 514 тыс. 432 руб. 64 коп. Если посмотреть другие лоты, - №31502562900, 31502561419 31502553123, 31502536033, № 31502535563, то и тут - та же самая картина: единственный участник и он же победитель - ООО «ППМ–строительство».
Еще один лидер торгов - ООО «Поволжская Строительная Компания». Она победила в заявке №31502950586 на выполнение работ по обустройству въездного тамбура, где являлась единственным участником. В другой заявке - № 31503064535 - решение комиссии тоже было однозначным: признать победителем также единственного участника конкурса – ту же Поволжскую строительную компанию.
Примечательно, что снижение начальной стоимости работ практически всегда было незначительным, а иногда и вовсе отсутствовало. К примеру, в закупке №31502536264 по выполнению капитального ремонта административных помещений в здании механосборочного цеха на сумму 6 млн 509 тыс. 547 руб. также единственным участником размещения заказа и победителем стала компания ООО СК «ГеоЗемСтрой». Она предложила провести ремонтные работы почти на 1000 рублей ниже изначальной максимальной цены - за 6 млн 508 тыс. 642 руб. Вот такая получилась экономия для предприятия.
Иногда участники вообще заявляли цену большую, чем это было предусмотрено условиями конкурса. Так, в заявке № 31502380526 на проведение работ по электроснабжению в цехе предприятия начальной стоимостью 20 млн 73 тыс. 566 рублей, компания «ГеоЗемСтрой» по непонятным причинам увеличила начальную заявленную цену почти до 140 тыс. рублей. В результате победила уже знакомая фирма ООО «ППМ-строительство». Но вот парадокс: в другой заявке №31502303528 по выполнению капитального ремонта санитарно-бытовых помещений цеха стоимостью почти 7 млн рублей, данная компания проиграла ООО «ПСК». И это несмотря на то, что предложила цену ниже за проводимые работы, чем конкурирующая организация.
Апофеозом стали три попытки выбрать подрядчика на один и тот же объем работ. В закупке №31502503091 участвовали 2 компании: ООО «ППМ-строительство» и ООО «СК ГеоЗемСтрой». Что поразительно, они не то что не снизили начальную максимальную стоимость работ, а предложили свою, завышенную в полтора раза (?!). К примеру, максимальная цена на право заключить договор на выполнение капитального ремонта строительных конструкций цеха №6 (7,10 пролеты), цеха №4 (8,9 пролеты), отдела №443 участка 21 (11 пролет) и т.д. составляла 12 млн 855 тыс. руб. Но данные фирмы предложили свыше 19 млн и 20 млн соответственно. В результате первая закупка под №31502503091 не состоялась по причине превышения начальной стоимости. Затем ту же работу выставили повторно (закупка 31502553253). Она тоже не состоялась по причине превышения начальной стоимости. После этого была проведена третья закупка №31502656066, к которой присоединилось ЗАО «Ново-Техника». Однако ей не повезло: она не прошла конкурс из-за отсутствия необходимых допусков СРО. Тогда возникает вопрос: насколько вообще был обоснован допуск ЗАО «Ново-Техника» к самой процедуре предквалификационного отбора?
В результате остались две фирмы: ООО «СК ГеоЗемСтрой», которое вновь почему-то завысило максимальную цену, и ООО «ППМ- строительство». Оно и стало победителем закупки с ценой аж на 45 тыс. руб. ниже начальной стоимости. Экономия получилась "впечатляющая" - 0,35%.
Примечательно, что, согласно документации предквалификационного отбора, заказчик был вправе отказаться от его результатов, однако закупки продолжались в течение всего 2015 года. Кроме того, экономии денежных средств добиться также не удалось. Может быть, это – случайность, или все-таки серьезное правонарушение? Не секрет, что срыв сроков исполнения большей части работ давал заказчику право выставить и штрафные санкции. Выставлялись ли они – также неизвестно.
Напомним, АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» является крупным оборонным предприятием, входящим в состав госкорпорации Роскосмос и ответственным за создание ядерного щита страны. И события, происходящие здесь с такой вот экономией государственных средств, выглядят по меньшей мере, очень "странными".
«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временем
Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения
"Убийца!": В Волжском Волгоградской области следственный эксперимент по делу о расчленении девушек начался с криков горожан (ВИДЕО)
Смотрите в программе: Затянувшаяся дискуссия о переводе стрелок часов в Волгоградской области выходит на финишную прямую. Жителям Волгоградской области...
Сегодня у одного из героев наших публикаций - участника Сталинградской битвы,...
Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Общество
|03.11.2017 17:23
В компании «Концессии теплоснабжения» произведут перерасчет начислений за некачественную услугу по отоплению собственникам многоквартирных домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, вплоть до полного снятия начисления. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, речь идет о домах, жителям которых пришлось ждать тепла до 25-29 октября, тогда как отопительный сезон стартовал в городе 16 октября. Такое решение было принято сегодня на рабочем совещании с представителями ресурсоснабжающей организации по вопросу начисления платы за отопление в начале отопительного сезона. На встрече с руководством инспекции присутствовали и представители ООО «Концессии теплоснабжения». Одной из причин сложившейся ситуации стала несвоевременная подача тепла ресурсоснабжающей организацией ООО...
Прочитана: 457 раз
|Расследования
|03.11.2017 17:02
Житель Волгоградской области заплатит 35 тысяч рублей за нападение принадлежащих ему собак на женщину. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение районный суд принял еще в августе, а накануне областной суд, рассмотрев апелляцию горе-собаковода, оставил приговор неизменным. Сам инцидент произошел в Суровикино в ноябре прошлого года. Женщина гуляла неподалеку от футбольного стадиона, когда из леса на нее выскочили две собаки. Вслед за ними вышел мужчина. Местная жительница крикнула, чтобы тот позвал собак к себе. Но команды хозяина четвероногие охотники не послушались. Тогда женщина подняла палку и попыталась защититься от них, и все же одной из собак удалось укусить ее за...
Прочитана: 316 раз
|Общество
|03.11.2017 15:02
Встречу с жителями 81-ого Волгоградского одномандатного округа, на которую съехались делегации 12 районов Волгоградской области, депутат Госдумы Анна Кувычко начала с приятной новости, сообщает ИА «Высота 102». В седьмом микрорайоне Камышина построят трехэтажную школу на 1000 мест, вопрос о ее возведении решен. Камышане ждали ее почти 25 лет. По словам парламентария, волгоградский регион вошел в число победителей федерального конкурса, и в этом - заслуга жителей и властей области. Встреча проходила в зале Камышинского драматического театра. В рамках партийного проекта «Театры малых городов»...
Прочитана: 5083 раз
|Общество
|03.11.2017 13:21
Жители старых бараков по ул. Лизы Чайкиной в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области замерзают в ветхих каморках, не имея возможности переехать в новые дома, где они должны жить еще с 9 октября. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, «детективная» история с липовым новосельем так и не закончилась счастливым финалом. Хотя несколько дней назад, спустя три недели после постановочного новоселья, им все-таки вручили ключи от новых квартир и даже провели по ним экскурсию, заселяться туда им не разрешают. «Пока переезжают только жильцы дома №1а по ул. Ватутина и дома 5а по ул. Стадионной, - рассказали люди. – А всего...
Прочитана: 5914 раз
|Происшествия
|03.11.2017 13:12
Полторы сотни литров дизельного топлива украли у дальнобойщика из Дагестана. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось в Новоаннинском районе накануне. Водителя, остановившегося на ночлег в придорожном отеле, в три часа ночи разбудил крик. Его поднял хозяин гостиницы, который заметил, как три человека сливают горючее из грузовика его постояльца. Злоумышленники поняли, что их засекли, но тем не менее продолжили свое дело, а затем уехали на своей ГАЗели. Приехавшему на место происшествия наряду полиции хозяин гостиницы и назвал марку машины и описал приметы воров. В скором времени двоих любителей чужого горючего задержали сотрудники...
Прочитана: 1744 раз
|Телекурьер
|03.11.2017 13:05
|Спорт
|03.11.2017 12:45
Заместитель начальника административного отдела Волгоградстата Виктор Олейник завоевал три золотые медали в соревнованиях по гребле на лодках “Дракон”. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, с 18 по 22 октября 2017 года чемпионат мира проходил в Китае в городе Кунминг. В составе экипажа волгоградец завоевал три золотых медали на дистанциях 2000 м, 500 м и 200 м. Справка. Китайские состязания по гребле на лодках «Дракон» являются символом культуры этого народа и называются так неслучайно – лодки украшены в стиле мифического чудовища. Отличительная черта соревнований на лодках «Дракон» - необходим минимум усилий, чтобы задать движение этим суднам. Неслучайно в...
Прочитана: 1855 раз
|Экономика
|03.11.2017 12:19
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), впервые состоялась встреча молодых специалистов ВТЗ и «Газпрома». Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, визит делегации на ВТЗ прошел в рамках Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Газпрома» «Актуальные направления развития газовой отрасли России». Гости посетили трубоэлектросварочный цех по производству труб большого диаметра, которые используются при строительстве магистральных нефте- и газопроводов, в жилищно-коммунальном и сельском хозяйствах, тепло- и атомной энергетиках. Не менее интересной была...
Прочитана: 3103 раз
|Происшествия
|03.11.2017 12:17 (Обновлено: 03.11.2017 12:39)
Гибелью одного человека и тяжелым ранением другого обернулась банальная пьяная ссора. Как сообщили ИА “Высота 102” представители правоохранительных органов, конфликт между участниками алкогольных посиделок произошел в промзоне Суровикино минувшей ночью. Горячительные напитки распивали трое приятелей, к одному из которых приехал 21-летний сын. Через некоторое время между мужчинами вспыхнула ссора и молодого человека попросили удалиться. Разгневанный парень, выйдя на улицу, попытался угнать припаркованный грузовик одного из собутыльников. Остальным участникам «вечеринки» такая затея не понравилась – завязалась потасовка. В итоге парень ранил собственного отца ножом и скрылся на чужом автомобиле. Свидетели произошедшего вызвали пострадавшему «Скорую помощь», а после того, как неотложка уехала,...
Прочитана: 1931 раз
|Происшествия
|03.11.2017 11:51
Пропавшего жеребца уже третьи сутки ищут работники и волонтеры приюта “Дино”. Как сообщили ИА “Высота 102” в приюте, их четвероногий подопечный исчез с выпаса в районе поселка Вторая пятилетка в среду между 12 и 13 часами. Молодой трехлетний конь очень добрый, ручной и доверчивый и, по словам сотрудников приюта, сам мог пойти за позвавшим его человеком. Волонтеры разыскивают питомца в Волгограде, Волжском, Краснослободске и Средней Ахтубе. Сам жеребец гнедой масти, с отметиной на морде, но главная, уникальная примета - глаза разного цвета: правый - коричневый, левый - голубой. Всех, кто видел этого коня, просят связаться с приютом по...
Прочитана: 822 раз
|Общество
|03.11.2017 11:37 (Обновлено: 03.11.2017 11:51)
Праздничные торжества пройдут завтра в Волгограде по случаю Дня народного единства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации города, площадкой выбрана территория около интерактивного музея «Россия – моя история» в пойме реки Царица. Планируется организовать торговлю в месте проведения праздника, также здесь выступят творческие коллективы. Мероприятие начнется в 15-00 и продлится до 18-00. Справка. День народного единства отмечается как государственный праздник с 2005 года. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости...
Прочитана: 5057 раз
|Общество
|03.11.2017 10:53
Полевой православный храм и мусульманская мечеть на базе автомобиля КамАЗ в Волгограде оборудуют православные и мусульманские священнослужители. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, учебно-методический сбор военного и флотского духовенства впервые пройдет с 7 по 9 ноября в поселке Гумрак на базе отдельного железнодорожного батальона. В полевых условиях священнослужители отработают проведение обряда крещения, совершение литургий и молебнов. Помимо священников в мероприятиях будут задействованы и помощники командиров, отвечающие за работу с верующими военнослужащими из армий Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и 4-й армии ВВС и ПВО. Посетят участники учений и музей-панораму «Сталинградская битва», храм Всех святых...
Прочитана: 762 раз
|Газетный киоск
|03.11.2017 09:48
МОСКВА, 3 ноября 2017. REGNUM Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, менее чем за неделю высказала абсолютно разные позиции по вопросу захоронения основателя советского государства Владимира Ленина. Накануне телеведущая прокомментировала слова главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего захоронить тело Ленина. Собчак отметила, что решать данный вопрос должен народ России на «свободных выборах и референдумах». Однако несколькими днями ранее телеведущая на встрече с избирателями в Екатеринбурге пообещала первым своим указом, если вдруг станет президентом, вынести тело Ленина с Красной площади. При этом факт нахождения вождя Октябрьской Социалистической революции в Мавзолее она назвала «средневековьем». Напомним,...
Прочитана: 5466 раз
|Здравоохранение
|03.11.2017 08:18
С 1 июля в регионе выдано 605 листков нетрудоспособности в электронном виде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении фонда социального страхования, первое место по выдаче ЭЛН занимает больница №15 самого южного и отдаленного района города. С начала реализации проекта данным учреждением оформлено 170 электронных больничных. За ним следует поликлиника №4 и Николаевская ЦРБ, с небольшим разрывом - Даниловская ЦРБ. Эти учреждения на практике оценили легкость оформления больничных онлайн. По словам участников, на запрос бланка из ФСС и его оформление тратится максимум 1 минута. На сегодняшний день в 65 медорганизациях региона вместо стандартного голубого бланка можно получить только номер...
Прочитана: 2827 раз
|Экономика
|03.11.2017 07:00
«МХК «ЕвроХим» реализует в городах присутствия своих предприятий специальные программы, направленные на развитие научного и творческого потенциала подрастающего поколения. В Котельниково последовательную программу поддержки талантливых детей и молодежи осуществляет компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Большую работу в этом направлении ведет созданный на предприятии Учебный центр, сообщили ИА «Высота 102» в компании. Стимул к получению знаний об окружающем мире маленькие котельниковцы получают еще в детских садах. Молодые специалисты компании проводят с детьми познавательные занятия, на которых рассказывают о том, как интересно устроен окружающий мир, помогают ребятам в работе на опытных участках и выращивают овощи, цветы. Для котельниковских школьников компания организует научные и...
Прочитана: 1781 раз
3 ноября 13:21
3 ноября 13:05
3 ноября 12:45
3 ноября 12:19
3 ноября 11:51
3 ноября 07:00
3 ноября 05:39
2 ноября 21:07
2 ноября 20:38
Расследования
2 ноября 15:33
2 ноября 11:50
2 ноября 10:13
1 ноября 16:35
1 ноября 14:21
31 октября 12:40
31 октября 11:54
31 октября 08:54
30 октября 17:21
30 октября 11:34
30 октября 11:04
30 октября 10:57
28 октября 19:01
27 октября 16:38
27 октября 11:38
27 октября 11:21
27 октября 09:48
27 октября 07:59
26 октября 16:16
26 октября 16:15
26 октября 12:23
26 октября 09:01
25 октября 17:14
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
ЭКОНОМИКА
Honda Pilot – почему стоит купить
ФИНГРАМОТНОСТЬ
Страховщики открыли секреты своей надёжности
ЗДОРОВЬЕ
Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям
Поиск
День 3 Ноября, Пт
Волгоград
Пасмурно, температура 7..9 С, давление 747..749 мм рт.ст., ветер Южный, 4 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
3 Ноября, Пт
|1 $
|58.0869 руб.
|1 €
|67.6770 руб.
|1 GBP
|77.0465 руб.
|1 CHF
|58.1160 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 17600
Просмотров: 17493
Просмотров: 14495
Просмотров: 14193
Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь»54
Просмотров: 8700
Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домов57
Просмотров: 6181
Просмотров: 5246
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +43 / 5-
Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь»54
Рекомендации: +37 / 7-
Собственники волгоградского завода "Красный Октябрь" из-за границы решили взять измором жителей 24 домов57
Рекомендации: +36 / 2-
Рекомендации: +36 / 8-
Рекомендации: +35 / 13-
Рекомендации: +34 / 9-
Собственник волгоградского завода «Красный Октябрь» с Кипра пригрозил увольнениями рабочих за свои уголовные дела30
Рекомендации: +34 / 2-
Рекомендации: +33 / 5-
Рекомендации: +31 / 5-
Рекомендации: +30 / 6-