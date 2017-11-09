



Первый заместитель генерального директора и генеральный конструктор АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» Николай Нескоблин, который более года находился под домашним арестом, на этой неделе вышел на работу. Журналисты ИА «Высота 102» позвонили Николаю Серафимовичу и поздравили его с началом трудовой деятельности. Однако на вопрос – с чем, все-таки, был связан его арест, – ответил, что «ничего не было. Это все вы, «Высота», придумали, поэтому разговаривать мне с вами не о чем», - заявил он.

Однако, как следует из материалов суда, господин Нескоблин был задержан 31 октября 2016 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальный срок наказания за такое преступление - лишение свободы на срок до десяти лет.

Так с чем же связано обвинение первого заместителя генерального директора и генерального конструктора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»? Предварительным следствием установлено, что федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) и федеральным космическим агентством (Роскосмос) в 2014 году был заключен договор с ЦКБ «Титан». Предприятию были предоставлены бюджетные инвестиции в сумме 400 млн рублей на осуществление работ по реконструкции и техническому перевооружению. Победителем конкурса стала компания «ГеоЗемСтрой», влияние на управленческие решения в которой, как выяснилось во время следствия, имел руководитель ЗАО «Ново-Техника» Илья Пятаков.

Согласно условиям контракта, сумма которого составила свыше 47 млн рублей, поставщик - ООО «ГеоЗемСтрой» в лице генерального директора Руслана Мансурова - обязался разработать, изготовить и поставить современнейшее технологическое оборудование на ОАО «ЦКБ «Титан».

Однако, - цитируем материалы суда, «в декабре 2014 года Мансуров Р.Ф. и Пятаков И.И. вступили в преступный сговор, направленный на уклонение от выполнения большей части предусмотренных контрактом работ. …Реализуя совместный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, Мансуров Р.Ф. и Пятаков И.И. вступили в преступный сговор с первым заместителем генерального директора и генерального конструктора ОАО «ЦКБ «Титан» Нескоблиным Н.С.».

Надо сказать, что господин Нескоблин согласился и с недопоставками стендового оборудования от ООО СК «ГеоЗемСтрой», и невыполнением работ по доставке, разгрузке, сборке, монтажу, наладке, пуску в эксплуатацию, первичной аттестации, инструктажу и обучению специалистов предприятия, и другими условиями договора. Между тем, исполняя условия заключенного контракта, ОАО «ЦКБ «Титан» перечислило денежные средства на расчетные счета ООО «СК «ГеоЗемСтрой», открытые в московских банках, полностью исполнив свои финансовые обязательства. Однако фактически указанные в актах и накладных работы компанией «ГеоЗемСтрой» выполнены не были.

Как следует из материалов суда, «Пятаков И.И., Мансуров Р.Ф. и Нескоблин Н.С., в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств ОАО «ЦКБ «Титан» в сумме 34 208 762,66 рублей, то есть, в особо крупном размере».

В ноябре 2016 года всем троим фигурантам были предъявлены обвинения. Руководитель ЗАО «Ново-Техника» Илья Пятаков и генеральный директор ООО «СК «ГеоЗемСтрой» Руслан Мансуров в настоящее время находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде.

3 ноября 2017 года суд Центрального района рассмотрел постановление о временном отстранении от должности первого заместителя гендиректора и генерального конструктора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады обвиняемого Николая Нескоблина на период предварительного следствия, и данное ходатайство было удовлетворено. Однако, судя по всему, решение суда не помешало гендиректору АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» Виктору Шурыгину снова принять своего зама на работу. Но может ли человек с такой репутацией, среднемесячный доход которого, согласно предоставленной в суд справке, составлял свыше 805 тыс. рублей, занимать столь высокий пост на предприятии, которое ответственно за оборонный щит страны?

«В ситуации с экономией государственных средств на входящем в Роскосмос АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» в Волгограде есть «странности» и Ростовское УФАС нашло энергетическую «брешь» в оборонзаказе волгоградского предприятия «Титан-Баррикады» . Кстати, отметим, что суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Нескоблина оставить ему эту зарплату. Обвиняемому назначено ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения. То есть, господин Нескоблин будет получать до принятия итогового процессуального решения по уголовному делу всего 10 тысяч 466 рублей. Так что трудно представить, как Николай Серафимович будет существовать на эти гроши, проживая при этом в волжской «Рублевке» - поселке Киляковка? Напомним, что о положении дел, сложившемся в крупнейшем оборонном предприятии России, ИА «Высота 102» сообщало в материалах