Борьба с коррупцией

Замгендиректора волгоградского оборонного предприятия «Титан-Баррикады» арестован на 2 месяца

Борьба с коррупцией 03.11.2018 18:27
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03.11.2018 18:27


Сергей Христофоров, заместитель генерального директора ФНПЦ «Титан-Баррикады», арестован на 2 месяца по подозрению в хищении 100 миллионов рублей. Об этом стало известно ИА «Высота 102». Мера пресечения в отношении другого подозреваемого пока не избрана в связи с его госпитализацией в больницу. По предварительным данным, в момент задержания у мужчины случился инфаркт. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало об очередном скандале на оборонном предприятии. Сергей Христофоров  в должности заместителя гендиректора по коммерческим вопросам  курировал госзакупки завода. О многочисленных нарушениях в этой сфере ИА «Высота 102» уже сообщало, на данные факты реагировали и в Волгоградском УФАС. Еще один топ-менеджер ФНПЦ «Титан-Баррикады» Николай Нескоблин – бывший первый заместитель гендиректора и главный конструктор – больше года провел под домашним арестом в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по подозрению в мошенничестве. Речь шла об афере с поставкой электроэнергии на предприятие. Однако в мае этого года дело было прекращено, но Нескоблин на «Титан-Баррикады» уже не вернулся. Когда топ-менеджер находился под домашним арестом, он ходатайствовал перед следствием о необходимости вернуться на рабочее место в связи с необходимостью содержать семью. По некоторым данным, зарплата Николая Нескоблина составляла около 800 тысяч рублей. 
Недавно «Титан-Баррикады» вновь оказалось в центре скандала, связанного с намерением руководства предприятия приобрести люксовую иномарку за 8,3 миллиона рублей. 
Между тем, некоторое время назад в коллективе предприятия бурно обсуждалось необычное «хобби» Сергея Христофорова – по некоторым данным, он занимался скупкой квартир в Санкт-Петербурге. 
Справка. АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» является ведущим предприятием по разработке и производству вооружения для сухопутных войск, ракетных войск стратегического назначения, военно-морского флота:
- пусковых установок и других наземных агрегатов ракетных комплексов стратегического назначения;
- пусковых установок и другого наземного оборудования для тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутных войск;
- артиллерийских орудий крупного калибра для сухопутных войск и военно-Морского флота.
 В настоящее время гендиректором предприятия является Виктор Шурыгин.
Фото с сайта АО ФНПЦ "Титан-Баррикады".

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