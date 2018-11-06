Волгоградское оборонное предприятие «Титан-Баррикады» уличили в приписках





Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» проиграло суд управлению Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области по всем пунктам и теперь оборонному предприятию придется выплатить «круглую» сумму за неисполнение предписаний УФАС. Как говорится в решении Арбитражного суда Волгоградской области от 30 октября текущего года, - сообщает ИА «Высота 102»,- в УФАС по Ростовской области обратился Геннадий Мигаль с заявлением о покупке АО «ФНПЦ» «Титан-Баррикады» у АО «Оптовая электрическая компания» электрической энергии по цене, значительно превышающей цену гарантирующего поставщика - ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Согласно материалам дела, АО «ФНПЦ «Титан- Баррикады» было предписано в срок до 20.09.2017 года перечислить в федеральный бюджет доход, полученный вследствие нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа, в размере 6 091 430 руб. 84 коп. Предприятие было также признано виновным в совершении административного правонарушения, ему было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 руб. Кроме того, предписывалось в установленные сроки устранить нарушения ФЗ «О государственном оборонном заказе»: осуществить корректировку базовых экономических нормативов на 2016 и 2017 годы, корректировку цены продукции, осуществить сверку взаиморасчетов в заказчиками продукции и ряд других.





Однако, как подчеркивается в решении Арбитражного суда, предписания УФАС по Ростовской области акционерным обществом исполнены не были. Вместо этого оно обратилось в арбитраж. Более того, в отчете оборонное предприятие сообщило, что «в результате исключения необоснованных затрат на приобретение электроэнергии размер базовых экономических нормативов не уменьшился, а увеличился, то есть, в результате снижения накладных расходов цена на продукцию по государственному оборонному заказу выросла». Значит, по мнению оборонного предприятия, «вновь рассчитанный Обществом уровень накладных расходов не превысил ранее согласованный заказчиком, в связи с чем ряд подпунктов предписания не подлежат исполнению».

Но и это не все. «Помимо снижения накладных расходов оборонное предприятие также снизило и сумму заработной платы основных производственных рабочих, так как в рамках рассмотрения УФАС по Ростовской области дела, АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» представляло информацию об иной сумме заработной платы. При этом предприятие производило расчеты цен на продукцию по государственному оборонному заказу, которая не только включалась в контракты, но и в последующем применялась для проведения расчетов за поставленную продукцию», - говорится в документе суда. Другими словами, АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» заявило суду о ЗАВЫШЕНИИ ЦЕНЫ не только по ранее установленным обстоятельствам, но и по завышению на цены оборонной продукции за счет приписок фонда оплаты труда.

Суд пришел к выводу о доказанности УФАС вины предприятия в совершении правонарушений, наличии в действиях события и состава административного правонарушения, безосновательных доводах, направленных на необоснованное уклонение от административной ответственности. Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, информагентство сообщало о ситуации в материале «Ростовское УФАС нашло энергетическую «брешь» в оборонзаказе волгоградского предприятия «Титан-Баррикады». Напомним также, что в марте нынешнего года следственным управлением СКР России по региону было заведено уголовное дело. А буквально пару дней назад стало известно об очередном коррупционном скандале: аресте заместителя генерального директора ФНПЦ «Титан-Баррикады» Сергея Христофорова по подозрению в хищении 100 миллионов рублей.



