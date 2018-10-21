В Волгоградской области Росгвардия не заплатила за спецсвязь





Отказ оплачивать аренду за помещения, используемые для размещения оборудования сети связи специального назначения, стал причиной судебного спора ПАО «Ростелеком» с управлением Росгвардии по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, связисты требовали с росгвардейцев взыскания арендной платы в сумме 283 837 рублей. Урегулировать финансовый спор в досудебном порядке не получилось, поэтому был подан иск в суд.

По материалам дела, 24 апреля 2015 года между управлением Росгвардии по Волгоградской области и ПАО «Ростелеком» был заключен госконтракт на оказание услуг по аренде нежилых помещений общей площадью 281,7 кв.м. для размещения систем передачи извещений.

После завершения госконтракта, стоимостью более миллиона рублей, управление Росгвардии должно было возвратить объект арендодателю в надлежащем виде по акту приема-передачи. Однако этого не произошло. Помещения не были переданы. Размещенное в них техническое оборудование, используемое для обеспечения функционирования сети связи специального назначения, не было вывезено. На этом основании арендодатель за пять месяцев начислил плату за используемые помещения, но ответчик счет не оплатил. Была оставлена без ответа и исполнения досудебная претензия связистов. Арбитражный суд Волгоградской области иск удовлетворил. Однако решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



