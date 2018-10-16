Тайм-аут: В Волгоградской области отозвали законопроект о переходе на кадастровую оценку имущества граждан
Экономика 16.10.2018 12:22
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16.10.2018 12:22
Администрация Волгоградской области отозвала проект закона о переходе с 1 января 2019 года на кадастровую оценку при расчете налога на имущество физических лиц. Об этом ИА «Высота 102» сообщил председатель комитета по бюджету и налогам областной думы Илья Кошкарев.
Данный документ был включен под №1 в повестку дня заседания профильного парламентского комитета, которое состоялось накануне. Однако первый вице-губернатор - председатель комитета финансов региона Александр Дорждеев заявил народным избранникам о том, что требуется подготовка к утверждению документа, которой власти и займутся в течение 2019 года.
Принять данный закон до 1 января 2020 года регион обязывает Налоговый кодекс РФ. 73 субъекта страны уже перешли на новую систему исчисления имущественного налога для граждан. В остальных регионах, в том числе, в Волгоградской области, действует старый порядок, при котором налог рассчитывается на основе инвентаризационной стоимости имущества.
Переход на новый порядок, как отмечалось в пояснительной записке к проекту закона за подписью Александра Дорждеева, позволит включить в налоговую базу квартиры и нежилые помещения в домах, введенных в эксплуатацию с начала 2013 года. В отношении этих объектов данные об инвентаризационной стоимости налоговикам не предоставляются.
На принятии данного законопроекта настаивала, в том числе, контрольно-счетная палата Волгоградской области. Аудиторы заявляют о том, что бюджет региона ежегодно теряет порядка 40 млн рублей. По данным ФНС, в 2016 году насчитывалось 98 тысяч объектов на территории региона, которые выпадают из-под налогообложения. Это составляет около 9% от всех объектов, которыми владеют жители области. Для введения в Волгоградской области новой нормы закона требуется провести кадастровую оценку объектов налогообложения – квартир, домов, гаражей, а также иных строений, которыми владеют физические лица. Этой работой и предстоит плотно заняться ГБУ ВО «Волгоградоблтехинвентаризация в будущем году.
Для граждан переход на кадастровую оценку их имущества может обернуться значительным ростом налоговых платежей. Кадастровая оценка проводится на основании рыночной стоимости. С полученными расчетами собственники объектов далеко не всегда согласны. Повсеместно в регионах России, которые перешли на новую налоговую систему, людям приходится доказывать неправомерность определенного ценника объекта.
Общественная палата Волгоградской области, между тем, поставила положительную визу на законопроекте. Председатель ОП ВО Татьяна Гензе в заключении на документ указала, что палата считает проект закона «целесообразным и актуальным». «На территории России успешно реализован порядок оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости», - заключила госпожа Гензе.
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