Экономика

В Волгоградской области иностранцы в 2019 году будут платить за патент больше

Экономика 14.10.2018 12:10
500 0
14.10.2018 12:10



Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, повысится на территории Волгоградской области в 2019 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный закон, подписанный и.о губернатора Евгением Харичкиным, на следующий год коэффициент установлен в размере 1,71724. Сейчас он составляет 1,540357.
Согласно Налоговому кодексу РФ данный коэффициент применяется при исчислении суммы налога на доходы физических лиц, который потребуется уплатить иностранным гражданам, осуществляющим в Волгоградской области трудовую деятельность по найму на основании патента. Таким образом, стоимость патента в Волгоградской области для иностранных рабочих в следующем году вырастет.
Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливается ежегодно и является мерой экономического регулирования притока трудовых мигрантов и обеспечения приоритетного трудоустройства граждан России.

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