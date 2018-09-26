Опасный мусор: В Волгоградской области за пожар на свалке компанию оштрафовали на четверть миллиона

Экология 26.09.2018 15:59
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26.09.2018 15:59
Компания ООО «Вторсырье+», которая размещала твердые бытовые отходы на территории земельного участка на южной окраине поселка Иловля, заплатит 250 тыс. рублей штрафа. К такому решению пришел арбитражный суд Волгоградской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, в июле 2017 года представителями комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона было зафиксировано размещение отходов на почве и их горение. В результате было вынесено постановление с назначением штрафа в размере 250 тысяч рублей. Однако, посчитав вынесенное решение незаконным, ООО «Вторсырье+» обратилось в суд с заявлением об оспаривании постановления и проиграло дело.
В удовлетворении требований о признании незаконным и отмене постановления о привлечении общества к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 250 000 руб. отказано. Решение вступило в законную силу.
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