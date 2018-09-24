В Волжском новое ограждение спортплощадки не выдержало ударов мячом





Ограждение спортивной площадки, установленное почти за полмиллиона рублей в Волжском на ул. Дружбы, 33в, не выдержало ударов мячом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, управление капитального строительства администрации Волжского через суд пыталось обязать подрядчика - ООО "Альферац" - за свой счет в течение 15 дней устранить выявленные недостатки, а именно разрывы ячеек сетки-рабицы, появившиеся за игровыми воротами в местах попадания мяча.

Согласно материалам дела, капитальный ремонт ограждения спортплощадки был выполнен подрядчиком 29 декабря 2017 года. Несмотря на утвержденный сторонами гарантийный срок в 5 лет, подрядчик отказался устранять недостатки в добровольном порядке.

Судом была назначена экспертиза, которая показала, что причиной возникновения дефектов, выявленных заказчиком, является, цитируем, "ненадлежащая эксплуатация детьми".

При этом экспертом установлено, что характер обнаруженных повреждений однозначно позволяет утверждать, что дефекты рукотворные, никак не связанные с качеством работ или примененных материалов.

Так, при проведении осмотра, как указано в документе, выявлено, что "пользующиеся данной спортивной площадкой дети собираются в районе ворот, периодически забираются по сетке до самого верха забора, пролезают через проделанные дыры, один из случаев удалось зафиксировать".

Суд посчитал, что недостатки, на наличие которых указывает истец, являются эксплуатационными, а не возникшими вследствие ненадлежащего качества работ, поэтому в удовлетворении требований отказал.



