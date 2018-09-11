Общество

Губернатору Волгоградской области подарили дворец (ВИДЕО)

Общество 11.09.2018 19:55
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11.09.2018 19:55





Текущая крыша, ржавые трубы, крупные счета на оплату коммунальных услуг – от всего этого областной совет профсоюзов намерен избавиться. Сегодня облсовпроф принял решение  об отчуждении Дворца спорта в пользу администрации Волгоградской области. Какой железный аргумент предъявил губернатор Волгоградской области, почему Татьяна Гензе считает крупнейший объект собственности балластом и чего опасаются рядовые плательщики профсоюзных взносов - смотрите в видеосюжете ИА «Высота 102».

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