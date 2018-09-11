В Волгограде в пойме реки Царица снесут открытую автостоянку









Волгоградское областное отделение общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов" суд обязал снести в Ворошиловском районе объект капитального строительства – комплекс зданий и сооружений в виде открытой автостоянки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, автостоянка, которую должны демонтировать, расположена на верхней террасе правового склона реки Царица по адресу: ул. Симбирская,3. Площадь автостоянки - 6108 кв.м. С требованием о сносе объекта в суд обратилась администрация Волгограда.

Согласно материалам дела, в 2007 году данный земельный участок был предоставлен в аренду общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов". Указано, что на автостоянке есть комплекс зданий - КПП, мастерской, сторожки, вагончиков (зданий складов), которые в 2010 году на основании договора купли-продажи были приобретены общественной организацией. В 2011 году на основании этой сделки была внесена запись регистрации права собственности. В декабре 2017 года департамент муниципального имущества администрации Волгограда уведомил ответчика об одностороннем отказе от договора аренды.

В суде было установлено, что земельный участок, на котором размещен спорный объект, всегда находился во владении администрации Волгограда. А появившиеся на нем строения являются самовольными постройками, так как разрешений на их возведение никогда не выдавалось. Суд также отметил, что земельный участок, занимаемый спорным объектом, находится в границах территории общего пользования Волгограда.

Изучив все материалы дела, суд посчитал, что спорное строение подлежит сносу в трехмесячный срок с момента вступления в силу судебного акта по настоящему делу. У ответчика еще есть время обжаловать решение в апелляционной инстанции.



