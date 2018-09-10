На издохе: «Зеленые легкие» Волгограда поражены тяжелой болезнью

Общество 09.09.2018 18:21
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09.09.2018 18:21
«Зеленые легкие», «Зеленый щит», «Зеленое кольцо» - так по привычке мы называем окружающие Волгоград лесопосадки. На протяжении многих лет более десяти тысяч гектаров, которые занимали лесополосы и сады, выполняли неоценимые функции – защищали город от степных ветров, пыльных бурь и эрозии почвы. Однако сейчас зеленое кольцо города-героя уже давно не зеленое и даже больше – лесополосы находятся на грани гибели. Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».
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