В Волгограде суд не дал отказаться областному МЧС от оплаты контракта

Экономика 04.09.2018 16:19
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04.09.2018 16:19
Выплатить почти 2,5 миллиона рублей компании ООО “Геокомплексизыскания” предстоит региональному управлению МЧС. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, в июле 2016 года компания и ГУ МЧС по Волгоградской области заключили госконтракт, по которому фирма должна была выполнить проектные и изыскательские работы по реконструкции пожарного депо специальной пожарной части №54 ФГКУ "Специальное управление федеральной противопожарной службы №23" МЧС России. Сумма составила 2 432 500 рублей. Компания работы выполнила, однако, после после передачи необходимой документации и договора о безвозмездном отчуждении права на результат интеллектуальной деятельности, заказчик работы не принял.
Фирма подала иск и выиграла. Суд пришел к выводу, что претензии заказчика касаются не содержания самих работ, а форме их сдачи-приемки. Решение было обжаловано ведомством в апелляционной и кассационной инстанциях, но они его не изменили.
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