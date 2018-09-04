Общество

В Волгоградской области районные власти хотят снести православный храм

Общество 04.09.2018 15:33
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04.09.2018 15:33



Администрация Городищенского района Волгоградской области требует снести православный храм святителя Николая Чудотворца в селе Песковатка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, иск о сносе объекта самовольного строительства, которым, по мнению районной администрации, является православный храм, подан к Местной религиозной организации православный Приход храма святителя Николая Чудотворца х. Песковатка Городищенского района Волгоградской епархии русской православной церкви (Московский Патриархат).
Установлено, что земельный участок, где расположен храм, принадлежит этой религиозной организации на праве безвозмездного срочного пользования. Однако у застройщика отсутствует разрешение на строительство православного храма.
Исследовав материалы дела, суд посчитал, что данное исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения. Известно, что представители администрации, которые заявили требования о сносе храма, в суд дважды не явились и не предоставили документы, подтверждающие заявленные требования.  

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