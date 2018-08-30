Экономика

На волжском «Водоканале» проходит очередной этап модернизации оборудования и реконструкции сетей

Экономика 30.08.2018 07:08
773 0
30.08.2018 07:08


МУП «Водоканал» в Волжском продолжает взятый курс на инновации. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, для того, чтобы отлаженная годами система работы предприятия не давала сбоев, ей требуется постоянная профилактика. А это – капитальный ремонт оборудования и его модернизация. 
Как пояснил информагентству главный инженер предприятия Геннадий Маслиев, выполнение производственной программы предприятия идет согласно плану. Из находящихся в ведении предприятии 529 км городских сетей более 100 км уже заменено на пластиковые трубы. Так, на сегодняшний день заменены отработавшие свой срок чугунные трубы  уличного водовода в посёлке Рабочий на участке от улицы Большевистской до Александрова. Новые трубы долговечны, просты в монтаже, в них не происходит отложений элементов коррозии. Благодаря реконструкции на данном участке максимально снижен риск аварийности.
Также завершена работа по перекладке перемычки на территории 7-го микрорайона, проведена реконструкция напорного коллектора диаметром 225 мм с заменой на пластик на участке длиной 0, 7 км в районе «Аквапарка» на проспекте Ленина.
Близки к завершению работы по замене уличного водовода в самом центре города – на проспекте Ленина от 42-го квартала до улицы Молодёжной. Причём на данном отрезке применяется бестраншейная технология с помощью разрушителя труб - специалистам не требуется проводить дорогостоящие земляные работы, вскрывать пересекаемые коммуникации, вырезать деревья, кустарники и нарушать элементы благоустройства.
В рамках технологического подключения микрорайона 2а, ведутся завершающие работы на построенном водоводе диаметром 400 мм по ул. Молодежной от пр. Ленина до ул. Набережной. Его строительство ведется современным бестраншейным методом с помощью машины горизонтального бурения, которая позволяет минимизировать денежные затраты на благоустройство и сохранить зеленые насаждения.
 
Стремясь к снижению энергозатрат, руководство «Водоканала» меняет  оборудование на более современное. Как сообщил заместитель директора по развитию МУП «Водоканал» Алексей Мацаев, по программе модернизации будет осуществлена замена 13 насосных агрегатов, семь из которых уже установлены – на подкачивающих насосных станциях, которые обслуживают высотные здания и ещё четыре – канализационных. Все агрегаты – энергоэффективные и с большим КПД приобретены предприятием в лизинг. Специалисты подсчитали, что новая техника окупится в течение двух-трех  лет.  Новый насос уже установлен в посёлке Краснооктябрьский, ещё два до осени будут установлены на городских очистных сооружениях, третий – на головной насосной станции КНС-6. В планах – заменить самотечный коллектор на улице Логинова.

Обновляется на предприятии и парк техники. В частности, парк пополнят два экскаватора, каналопромывочная машина, для прочистки самотечных сетей канализации, трактор МТЗ, машина для аварийно-восстановительных работ, грузопассажирская газель.
Приступили в  «Водоканале» к модернизации хлораторной. По программе модернизации закуплено спецоборудование для обеззараживания питьевой воды.
В целях привлечения средств в развитие инфраструктуры города предприятие совместно с администрацией города Волжского подготовило план мероприятий для включения в проект развития систем водоснабжения и водоотведения, финансируемого за счет средств займа нового банка развития стран БРИКС. В настоящее время идет работа по подготовке проектно-сметной документации по объектам. Реализация проекта позволит существенно повысить уровень надежности работы систем водоподачи и водоотведения, обновить основные фонды, создаст дополнительные мощности, необходимые для дальнейшего развития города.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
На капремонт зданий отделения Пенсионного фонда в Волгоградской области потрачены десятки миллионов рублей
02.08.2018 11:29
6876 25
«Опора России»: В Волгограде «серый» продуктовый рынок приносит колоссальные доходы своим владельцам
09.08.2018 14:51
4795 0
В Волгограде налоговики взыскали с меткомбината "Красный Октябрь" 424 млн рублей
09.08.2018 10:47
2329 24
Экономика
29.08.2018 12:44
Экономика 29.08.2018 12:44
1806 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.08.2018 12:30
Экономика 28.08.2018 12:30
1433 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2018 12:51
Экономика 27.08.2018 12:51
1912 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2018 12:36
Экономика 27.08.2018 12:36
330 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.08.2018 10:47
Экономика 27.08.2018 10:47
1524 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.08.2018 10:18
Экономика 26.08.2018 10:18
3700 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.08.2018 16:27
Экономика 24.08.2018 16:27
6361 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.08.2018 12:41
Экономика 23.08.2018 12:41
1768 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.08.2018 09:30
Экономика 23.08.2018 09:30
1927 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2018 10:39
Экономика 21.08.2018 10:39
2646 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2018 08:57
Экономика 21.08.2018 08:57
1301 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.08.2018 17:29
Экономика 18.08.2018 17:29
13925 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.08.2018 09:28
Экономика 18.08.2018 09:28
1855 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.08.2018 14:44
Экономика 17.08.2018 14:44
1266 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2018 16:54
Экономика 16.08.2018 16:54
3161 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

09:13
В Волгограде экс-начальника райотдела уголовного розыска и его подчиненного задержали за взятку
09:06
Мошенника из Волгограда задержали в Ленинградской областиСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде хирурги-онкологи проводят высокотехнологичные операции уровня столичных и зарубежных клиникСмотреть фотографии
07:08
На волжском «Водоканале» проходит очередной этап модернизации оборудования и реконструкции сетейСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: Волгоградцы дали оценку пенсионным предложениям президента Cмотреть видео
19:23
Юные волгоградцы примерили на себя роль спасателейСмотреть фотографии
18:18
Два человека сгорели в автомобиле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:00
Жителю Волгоградской области могут дать пожизненно за нападение на полицейских с ножомСмотреть фотографии
17:53
Жители Дубовского района Волгоградской области обсудили видеообращение президента по пенсионной реформеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
В канун 1 сентября волгоградским алиментщикам спели про папуСмотреть фотографии
16:31
«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Жители Волгограда страдают из-за мусорных «игр»Смотреть фотографии
14:00
Не уходят с дороги: в Волгограде решается судьба старых маршрутокСмотреть фотографии
12:44
Продажи Honda в России в июле выросли в 3 раза: основные причины популярности японского кроссовераСмотреть фотографии
11:12
Волгоградскими «обезглавленными» подвалами займутся чиновники Вологодской областиСмотреть фотографии
10:51
Увеличен прожиточный минимум для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области водитель без прав “опрокинул” в кювет два автомобиля
10:25
Опасный обгон: три человека попали в больницу после аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:10
Женщина сгорела в своей машине в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:50
В Волгоградской области пик отравлений грибами пришелся на июль и августСмотреть фотографии
09:18
Вернулся на родину: Замначальника ГУ МВД по Волгоградской области пошел на повышениеСмотреть фотографии
07:55
В Волгограде форум «Волга» собрал молодежных лидеров со всей РоссииСмотреть фотографии
06:40
Пенсионеры просят проверить биографию главного волжского коммуниста на наличие «темных пятен» Смотреть фотографии
20:25
Владимир Путин отправил в отставку главу УФСИН по Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: Волгоградские водители на рокадной дороге пошли на второй круг Cмотреть видео
18:20
Извинение и молчание: Депутата Волгоградской облдумы наказали за неэтичное поведение Смотреть фотографии
18:01
Врачи назвали успешной проведенную операцию волгоградке, для которой сын-школьник искал лекарстваСмотреть фотографии
17:51
Путин потребовал справедливого подхода при рассмотрении изменений в пенсионной системе Смотреть фотографии
16:29
На высоких скоростях и без ограничений: «МегаФон» запускает безлимитный интернетСмотреть фотографии
16:29
В Волгограде пьяный водитель опрокинул машину со своей женой и двумя детьмиСмотреть фотографии
Реклама
 