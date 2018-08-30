На волжском «Водоканале» проходит очередной этап модернизации оборудования и реконструкции сетей





МУП «Водоканал» в Волжском продолжает взятый курс на инновации. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, для того, чтобы отлаженная годами система работы предприятия не давала сбоев, ей требуется постоянная профилактика. А это – капитальный ремонт оборудования и его модернизация.

Как пояснил информагентству главный инженер предприятия Геннадий Маслиев, выполнение производственной программы предприятия идет согласно плану. Из находящихся в ведении предприятии 529 км городских сетей более 100 км уже заменено на пластиковые трубы. Так, на сегодняшний день заменены отработавшие свой срок чугунные трубы уличного водовода в посёлке Рабочий на участке от улицы Большевистской до Александрова. Новые трубы долговечны, просты в монтаже, в них не происходит отложений элементов коррозии. Благодаря реконструкции на данном участке максимально снижен риск аварийности.

Также завершена работа по перекладке перемычки на территории 7-го микрорайона, проведена реконструкция напорного коллектора диаметром 225 мм с заменой на пластик на участке длиной 0, 7 км в районе «Аквапарка» на проспекте Ленина.

Близки к завершению работы по замене уличного водовода в самом центре города – на проспекте Ленина от 42-го квартала до улицы Молодёжной. Причём на данном отрезке применяется бестраншейная технология с помощью разрушителя труб - специалистам не требуется проводить дорогостоящие земляные работы, вскрывать пересекаемые коммуникации, вырезать деревья, кустарники и нарушать элементы благоустройства.

В рамках технологического подключения микрорайона 2а, ведутся завершающие работы на построенном водоводе диаметром 400 мм по ул. Молодежной от пр. Ленина до ул. Набережной. Его строительство ведется современным бестраншейным методом с помощью машины горизонтального бурения, которая позволяет минимизировать денежные затраты на благоустройство и сохранить зеленые насаждения.

Стремясь к снижению энергозатрат, руководство «Водоканала» меняет оборудование на более современное. Как сообщил заместитель директора по развитию МУП «Водоканал» Алексей Мацаев, по программе модернизации будет осуществлена замена 13 насосных агрегатов, семь из которых уже установлены – на подкачивающих насосных станциях, которые обслуживают высотные здания и ещё четыре – канализационных. Все агрегаты – энергоэффективные и с большим КПД приобретены предприятием в лизинг. Специалисты подсчитали, что новая техника окупится в течение двух-трех лет. Новый насос уже установлен в посёлке Краснооктябрьский, ещё два до осени будут установлены на городских очистных сооружениях, третий – на головной насосной станции КНС-6. В планах – заменить самотечный коллектор на улице Логинова.





Обновляется на предприятии и парк техники. В частности, парк пополнят два экскаватора, каналопромывочная машина, для прочистки самотечных сетей канализации, трактор МТЗ, машина для аварийно-восстановительных работ, грузопассажирская газель.

Приступили в «Водоканале» к модернизации хлораторной. По программе модернизации закуплено спецоборудование для обеззараживания питьевой воды.

В целях привлечения средств в развитие инфраструктуры города предприятие совместно с администрацией города Волжского подготовило план мероприятий для включения в проект развития систем водоснабжения и водоотведения, финансируемого за счет средств займа нового банка развития стран БРИКС. В настоящее время идет работа по подготовке проектно-сметной документации по объектам. Реализация проекта позволит существенно повысить уровень надежности работы систем водоподачи и водоотведения, обновить основные фонды, создаст дополнительные мощности, необходимые для дальнейшего развития города.



