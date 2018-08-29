Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу

Общество 29.08.2018 12:58
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29.08.2018 12:58
Сегодня президент Владимир Путин в видеообращении объяснил, почему необходимо повысить пенсионный возраст, а также предложил варианты смягчения пенсионной реформы.
Итак, пенсионный возраст для женщин увеличится не до 63 лет, как планировалось, а до 60 лет. Многодетные матери получают право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей. Женщины с тремя детьми получают право выхода на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года раньше. Женщин, у которых пять и более детей, изменения не коснутся. Как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.
Те, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 году, получают право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Льготы по имущественным налогам и прочие социальные льготы на время переходного периода сохраняются в старых пенсионных границах (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).
Будут разработаны программы поддержки занятости и переквалификации, также внедряется контроль за увольнением граждан предпенсионного возраста. Расширяется понятие предпенсионного возраста — пять лет до наступления срока выхода на пенсию (вместо нынешних двух лет до пенсии).
Предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4,9 тыс. руб. до 11280 руб. с 1 января 2019 года. Выплаты могут быть получены в течение года.
Работодатель должен каждый год предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.
Пенсионная реформа не коснется коренных малочисленных народов Севера.
С 1 января 2019 года предлагается начать выплаты 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве.
Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, предложено уменьшить до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин.
Вопрос о сохранении действующих региональных льгот (бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и др.) должен быть решен регионами.
Владимир Путин заявил, что вопрос изменения в пенсионном законодательстве болезнен для миллионов жителей. Но объяснил, что других вариантов решения этой проблемы не было.
«Как известно, многие эксперты и сейчас считают, что мы слишком затянули с решением вопросов, которые обсуждаются сегодня. Я так не думаю. Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжёлым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей, потому что, сейчас это уже ясно, государству рано или поздно всё равно придётся это сделать. Но чем позже, тем жёстче будут эти решения. Без всякого переходного периода, без сохранения целого ряда льгот и тех смягчающих механизмов, которые мы можем использовать сегодня».
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