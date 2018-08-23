В торговом центре Волгограда изъяли поддельную брендовую одежду и обувь









Партию поддельной одежды и обуви известных марок изъяли из продажи в ТЦ "Привоз" в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, факт продажи товаров легкой промышленности (обувь, одежда) марок "Dolche & Gabbana", "Roberto Cavalli", "Emporio Armani", "Saint Laurent", "Philipp Plein", "Chanel", "Gucci" с нарушением законодательства был выявлен в ходе проверки ИП Николаевой Е.Н.

Установлено, что у индивидуального предпринимателя отсутствовали документы, подтверждающие происхождение товара, а также договоры с правообладателями торговых марок о предоставлении права на использование в торговой деятельности указанных товарных знаков.

В отношении ИП Николаевой Е.Н. было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.10. КоАП РФ. Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение о привлечении предпринимателя к административной ответственности. Арестованные товары изъяты из оборота для направления на уничтожение.



