Общество

В торговом центре Волгограда изъяли поддельную брендовую одежду и обувь

Общество 23.08.2018 14:47
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23.08.2018 14:47



Партию поддельной одежды и обуви известных марок изъяли из продажи в ТЦ "Привоз" в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, факт продажи товаров легкой промышленности (обувь, одежда) марок "Dolche & Gabbana", "Roberto Cavalli", "Emporio Armani", "Saint Laurent", "Philipp Plein", "Chanel", "Gucci" с нарушением законодательства был выявлен в ходе проверки ИП Николаевой Е.Н.
Установлено, что у индивидуального предпринимателя отсутствовали документы, подтверждающие происхождение товара, а также договоры с правообладателями торговых марок о предоставлении права на использование в торговой деятельности указанных товарных знаков.
В отношении ИП Николаевой Е.Н. было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.10. КоАП РФ. Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение о привлечении предпринимателя к административной ответственности. Арестованные товары изъяты из оборота для направления на уничтожение. 

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