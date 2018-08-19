В Волгограде мостовой объект ЧМ-2018 расходится по швам

Общество 19.08.2018 09:30
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19.08.2018 09:30
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области требует в арбитражном суде устранить дефекты на путепроводе, построенного около поселка Гумрак. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, иск обращен к подрядчику строительства путепровода, который входил в перечень объектов ЧМ-2018 – АО «ВолгоМост». Так, ведомство требует от подрядчика залить продольные и поперечные трещины на сопряжении смежных полос покрытия в количестве почти 3,5 тысяч погонных метров; восстановить разрушенный защитный слой бетона водоприемных лотков; засыпать размывы на обочинах и откосах насыпи; засыпать провалы в зоне стоек барьерного ограждения в подмостной зоне; восстановить разрушенные ступени лестничных сходов и т.д. На устранение всех этих нарушений комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области дает подрядчику всего две недели.
Напомним, путепровод на подъезде от автомобильной дороги М-6 «Каспий» к Волгограду на 13-ом километре стали строить в 2012 году, в конце 2013 года была открыта первая часть моста. Ход работ находился под личным контролем бывшего губернатора Волгоградской области Сергея Боженова, который высоко оценивал качество проводимых работ. Общая протяженность всей транспортной развязки составляет 1200 метров, а длина самого моста – 160 метров. Новый мост снял проблему пробок на железнодорожном переезде. Строительство развязки обошлось примерно в 1 миллиард рублей.
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