Аналитика 10.08.2018 06:35
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10.08.2018 06:35
В Волгоградской области растет количество банкротов физических лиц и индивидуальных предпринимателей. По данным единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, - сообщает ИА «Высота 102», - в первом полугодии таких граждан оказалось 520. А всего за 2 года работы закона о банкротстве признано банкротами 1 тыс. 882 человека. То есть, на 100 тыс. населения Волгоградской области приходится 75 обанкротившихся граждан.
Что же касается банкротства предприятий, то, согласно опубликованным сведениям на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской области, только с начала 2018 года уже признаны несостоятельными 128 предприятий региона.
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