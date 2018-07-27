В Волгоградской области впервые аннулировали лицензию УК -"пустышки"





Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил заявление региональной инспекции государственного жилищного надзора об аннулировании лицензии управляющей организации, в управлении которой отсутствовали многоквартирные дома более шести месяцев.

Как пояснил ИА «Высота 102» руководитель инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области Андрей Веселков, главная угроза существования таких организаций состоит в том, что такие фирмы используются как "подушки безопасности" нечистыми на руку бизнесменами. По имеющимся сведениям, средний процент управляющих организаций-«пустышек» по всем регионам составил 9,78%. Наличие на территории субъекта РФ УК-«пустышек» было характерно для 40 регионов России, в число которых вошла и Волгоградская область, - сказал он.

В настоящее время судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

На сегодняшний день на территории Волгоградской области в судебном порядке аннулировано семь лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами у недобросовестных управляющих организаций: четыре лицензии у управляющих организаций за допущенные нарушения в работе, две лицензии у управляющих организаций-банкротов и одна лицензия у управляющей организации, в управлении которой отсутствовали многоквартирные дома более шести месяцев.







