В Волгоградской области впервые аннулировали лицензию УК -"пустышки"

Общество 27.07.2018 11:00
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27.07.2018 11:00
Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил заявление региональной инспекции государственного жилищного надзора об аннулировании лицензии управляющей организации, в управлении которой отсутствовали многоквартирные дома более шести месяцев.
Как пояснил ИА «Высота 102» руководитель инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области Андрей Веселков, главная угроза существования таких организаций состоит в том, что такие фирмы используются как "подушки безопасности" нечистыми на руку бизнесменами. По имеющимся сведениям, средний процент управляющих организаций-«пустышек» по всем регионам составил 9,78%. Наличие на территории субъекта РФ УК-«пустышек» было характерно для 40 регионов России, в число которых вошла и Волгоградская область, - сказал он.
В настоящее время судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
На сегодняшний день на территории Волгоградской области в судебном порядке аннулировано семь лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами у недобросовестных управляющих организаций: четыре лицензии у управляющих организаций за допущенные нарушения в работе, две лицензии у управляющих организаций-банкротов и одна лицензия у управляющей организации, в управлении которой отсутствовали многоквартирные дома более шести месяцев.
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